Esto fue lo que hizo Chucky Lozano en los vestidores y que podría dejarlo sin equipo en la MLS

El futuro de Hirving ‘Chucky’ Lozano es una incógnita luego de haber sido separado del San Diego FC . Inesperadamente, el final de temporada del mexicano en la MLS podría ser estando fuera de su equipo y la prensa internacional afirma que el ex Napoli fue separado del cuadro californiano por un acto de indisciplina que tuvo dentro de los vestidores.

Según informó Tom Bogert del medio The Athletic, Lozano habría tenido un altercado verbal con su entrenador Mikey Varas, previo a su convocatoria con la Selección Mexicana para disputar la fecha FIFA de octubre. Este episodio habría ocurrido durante el descanso del partido de San Diego ante Houston Dynamo en la MLS. Por otra parte, la inteligencia artificial reveló qué equipo sería ideal para Chucky ahora mismo .

El altercado habría sucedido dentro del camerino, por lo que su entrenador tomó la decisión de que el jugador no salga a jugar el segundo tiempo contra Dynamo. Posteriormente, la dirección técnica del San Diego tomó la decisión de no incluir a Chucky en la convocatoria para el juego ante Portland Timbers y ahora su presencia en los MLS Playoffs está en duda por esta situación.

San Diego no ha hecho pública la situación del Chucky Lozano

Tras lo sucedido el 4 de octubre y conocerse la noticia, San Diego aún no ha compartido una postura oficial sobre la sanción que podría recibir Lozano tras sus dichos a Varas. En este sentido, se supone que las autoridades del club están realizando una investigación interna para saber con exactitud qué fue lo que pasó entre ambos protagonistas.

Hirving Lozano es un pilar fundamental de San Diego

Además de ser el jugador franquicia del equipo, Chucky Lozano es el mejor futbolista dentro de su plantilla. Los números lo avalan: 27 partidos jugados a lo largo de la temporada, anotando 9 goles y repartiendo 8 asistencias. Este podría ser un factor determinante para que el mexicano esté presente en la Primera Ronda de los Playoffs de la MLS. Sin embargo, todo dependerá de la decisión final del club.