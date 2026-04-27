Tiene 75 partidos con la Selección, pero no estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 por esta razón

Estamos a poco más de un mes para que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos más esperados dentro del ámbito deportivo en la última década. Ante tal situación, la Selección Mexicana aparece como favorita para quedarse con el primer lugar del Grupo A.

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Esta situación deriva de tal modo a pesar de la cantidad de bajas que el conjunto nacional tendrá en el terreno de juego. Una de las más destacadas es este atacante, quien pese a tener 75 juegos con la Selección Mexicana no estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 por esta razón.

¿Por qué Hirving Lozano no estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección?

A pesar de ser dos veces mundialista, de su paso por Europa y de haber sido importante en la última temporada con el San Diego, Hirving Lozano ha sido totalmente descartado para formar parte de la plantilla de la Selección Mexicana que estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Lo anterior deriva de una razón específica, la cual es su poca actividad en el campo. El Chucky Lozano tuvo un conflicto con su entrenador en la MLS y este decidió no contar con él para la temporada actual. El mexicano, lejos de buscar otro equipo, decidió mantenerse en el mismo y no jugar a fin de terminar el contrato que tiene, mismo que le significa una buena suma de dinero (alrededor de 7 millones de dólares por año).

Esta situación, sin embargo, prácticamente lo descarta de estar en la Selección Mexicana considerando que Javier Aguirre ha dicho, en más de una ocasión, que quienes vayan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 son aquellos jugadores que tengan regularidad en el terreno de juego.

¿Cuáles son los números del Chucky Lozano en la Selección Mexicana?

A pesar de tener únicamente 30 años de edad, el Chucky Lozano puede presumir haber disputado, hasta ahora, un total de 75 partidos con la Selección Mexicana. Datos de Transfermarkt mencionan que el extremo registra siete juegos mundialistas y 18 anotaciones, siendo la más recordada aquella en Rusia 2018 frente a Alemania.