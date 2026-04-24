Comparativa Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo; ¿cuántos goles les faltan para llegar a los 1,000?

Estamos a unas semanas para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento en donde el astro portugués, Cristiano Ronaldo, podría llegar a la marca de los 1,000 goles y, con ello, convertirse en el primer futbolista en la historia de este deporte en superar esta barrera.

¡Gol de Cristiano Ronaldo! | Al-Akhdoud 0-2 Al-Nassr | Liga Saudí

Curiosamente, existe un jugador que aún se mantiene en activo y que también desea igualar y superar esta racha, mismo que es nada más y nada menos que Lionel Messi. Por tal motivo, aquí conocerás la comparativa entre él y Cristiano Ronaldo rumbo a la marca de los 1,000 goles.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo actualmente?

Con más de 20 años como futbolista profesional, Cristiano Ronaldo presume un total de 969 anotaciones al momento de esta nota. En otras palabras, el astro lusitano está a 31 goles de igualar la marca de las 1,000 dianas, así como a 32 anotaciones de superar esta increíble barrera.

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Dicho lo anterior, y considerando los registros goleadores que suma a lo largo de las últimas dos temporadas, no se descarta que El Bicho pueda superar esta barrera precisamente en la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde Portugal enfrentará a escuadras como La República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

¿Cuántos goles de diferencia hay entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi?

A diferencia de Cristiano Ronaldo, vale decir que Lionel Messi también ha superado la barrera de las 900 anotaciones, aunque actualmente el jugador del Inter Miami aún se encuentra lejos del portugués al acumular 905 tantos, los últimos dos de ellos ante el Colorado Rapids de la MLS.

Lo que es un hecho es que Lionel Messi tiene un contrato firmado con el conjunto de la MLS hasta el 2028, por lo que aún le quedaría un año y medio para buscar esta barrera de la misma forma en cómo Cristiano Ronaldo lo ha buscado desde su llegada al Al Nassr de Arabia Saudita.