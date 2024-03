¿André-Pierre Gignac al Aston Villa? Esta es la historia

El reconocido entrenador español que actualmente dirige en la Premier League de Inglaterra reveló que ha tenido en la mira al experimentado atacante francés desde el 2015 cuando estuvo a nada de conseguir su fichaje.

Incluso Emery sabe lo importante que ha sido el paso del ‘Bómboro’ en la LIGA BBVA MX con el conjunto de la UANL.

“A Gignac lo seguí, porque me reuní con él para firmarlo para el Valencia, él en Marsella, me reuní seguido porque queríamos firmarlo, pero él se fue a México, lleva ahí metiendo goles todos los años, sólo mira los goles que mete...es una prueba del jugador que es”, dijo en entrevista con la periodista Lola Hernández.

Gignac eligió la Liga BBVA MX, antes que otras de Europa



Una confesión que hace todavía más increíble la decisión del francés por llegar al futbol mexicano para el Apertura 2015, a pesar de que contaba con un gran cartel en Europa.

También cabe recordar que el mismo Gignac ya había contado sobre las negociaciones que tuvo en ese entonces con el conjunto español, antes de preferir a los Tigres.

“Rechacé al Valencia en ese tiempo. Me enviaron un avión con buen jamón, te lo prometo, pero al final me negué. Fue en la época de Unai Emery y Mathieu, que me explicó todo su esquema táctico”, declaró para un medio internacional en el 2021.

Unai Emery, sigue el futbol mexicano

Por otra parte, el técnico del Aston Villa también mostró que tiene conocimiento sobre lo que pasa en la LIGA BBVA MX.

“En la pandemia vi capítulos de Chivas y quise entender un poco más desde adentro al futbol mexicano, también estuve siguiendo un poco lo de Paco Jémez, que no le fue bien a Cruz Azul, y ahora también a Sergio Canales (con Monterrey”, apuntó.

Emery lleva una importante carrera en los banquillos en donde ha dirigido a grandes clubes europeos como el París Saint-Germain (PSG) en Francia o el Arsenal de Inglaterra. Sin embargo, es muy reconocido por ganar tres veces la Europa League con el Sevilla y una más con el Villarreal.

