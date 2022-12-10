Galería: Así se vivió el histórico triunfo de Marruecos

La Copa del Mundo de Qatar 2022 está marcando la historia en el futbol debido a los hechos sin precedentes que se están presentando y en donde Marruecos ha dejado grabado su nombre en letras de oro al convertise en el primer equipo africano en disputar una semifinal de Mundial tras derrotar a Portugal en la instancia de cuartos de final por la mínima diferencia con anotación de Youssef En Nessyri en el primer tiempo, gracias a un error del portero Diogo Costa en una mala salida.

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Destacada actuación del portero marroquí Bono, que nuevamente se convirtió en el hombre de peso del conjunto africano al detener claras ocasiones de gol durante todo el segundo tiempo ante la incesante presión de Portugal que no gozó de la contundencia mostrada ante Suiza y que los llevaron a esta derrota contra un Marruecos que deja en alto el nombre su país y de todo un continente.

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