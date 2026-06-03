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Fútbol

Holanda vs Argelia: Ver ONLINE, EN VIVO y GRATIS hoy el resultado de la transmisión miércoles 3 de junio de 2026, penúltimo amistoso internacional de Países Bajos en el Feyenoord Stadium; marcador por internet y en línea

Países Bajos y Argelia se enfrentan en un partido amistoso previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Argelia viene de empatar ante Uruguay y de golear a Guatemala

Holanda vs Argelia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 3 de junio, partido amistoso internacional de Países Bajos en el Feyenoord Stadium; marcador online

Escrito por: Amaury Torres - DR

El enfrentamiento entre Argelia y los Países Bajos se presenta como un duelo de estilos fascinante, donde la intensidad física y la pasión táctica de los "Zorros del Desierto" chocarán con la histórica elegancia y el dinamismo pragmático de la "Oranje". Para el conjunto argelino, este partido representa una oportunidad de oro para medir su capacidad de resistencia y contragolpe ante una potencia europea que busca imponer su jerarquía desde la posesión y el control del ritmo. Es un partido que servirá para ambas selecciones a modo de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El partido comienza en punto de las 12:45 hrs y en Azteca Deportes te traeremos el minuto a minuto.

Argelia vs Países Bajos

La alineación PROBABLE de Países Bajos

  • Bart Verbruggen
  • Mats Wieffer
  • Jan Paul van Hecke
  • Virgil van Dijk
  • Micky van de Ven
  • Frenkie de Jong
  • Ryan Gravenberch
  • Donyell Malen
  • Tijjani Reijnders
  • Cody Gakpo
  • Brian Brobbey

La alineación PROBABLE de Argelia

  • Anthony Mandrea
  • Rafik Belghali
  • Aïssa Mandi
  • Ramy Bensebaini
  • Rayan Aït-Nouri
  • Houssem Aouar
  • Ramiz Zerrouki
  • Riyad Mahrez
  • Ibrahim Maza
  • Fares Chaibi
  • Amine Gouiri
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