Holanda vs Argelia: Ver ONLINE, EN VIVO y GRATIS hoy el resultado de la transmisión miércoles 3 de junio de 2026, penúltimo amistoso internacional de Países Bajos en el Feyenoord Stadium; marcador por internet y en línea
Países Bajos y Argelia se enfrentan en un partido amistoso previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Argelia viene de empatar ante Uruguay y de golear a Guatemala
El enfrentamiento entre Argelia y los Países Bajos se presenta como un duelo de estilos fascinante, donde la intensidad física y la pasión táctica de los "Zorros del Desierto" chocarán con la histórica elegancia y el dinamismo pragmático de la "Oranje". Para el conjunto argelino, este partido representa una oportunidad de oro para medir su capacidad de resistencia y contragolpe ante una potencia europea que busca imponer su jerarquía desde la posesión y el control del ritmo. Es un partido que servirá para ambas selecciones a modo de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
El partido comienza en punto de las 12:45 hrs y en Azteca Deportes te traeremos el minuto a minuto.
La alineación PROBABLE de Países Bajos
- Bart Verbruggen
- Mats Wieffer
- Jan Paul van Hecke
- Virgil van Dijk
- Micky van de Ven
- Frenkie de Jong
- Ryan Gravenberch
- Donyell Malen
- Tijjani Reijnders
- Cody Gakpo
- Brian Brobbey
La alineación PROBABLE de Argelia
- Anthony Mandrea
- Rafik Belghali
- Aïssa Mandi
- Ramy Bensebaini
- Rayan Aït-Nouri
- Houssem Aouar
- Ramiz Zerrouki
- Riyad Mahrez
- Ibrahim Maza
- Fares Chaibi
- Amine Gouiri