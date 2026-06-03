5 frases en inglés que todo mexicano debería aprender antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cada vez más cerca y México será uno de los grandes protagonistas del torneo. No solo por tener a la Selección Mexicana como anfitriona, sino porque el país recibirá a miles de aficionados de distintas partes del mundo en una edición histórica, la primera con 48 selecciones, 104 partidos y tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

El torneo comenzará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana disputará el partido inaugural frente a Sudáfrica. Además, el combinado azteca jugará toda la Fase de Grupos en territorio nacional, con duelos en Ciudad de México y Guadalajara, por lo que la convivencia con aficionados extranjeros será parte del día a día mundialista.

Por esta razón, aprender algunas frases básicas en inglés puede convertirse en una herramienta clave para los mexicanos que asistirán a los estadios, visitarán Fan Fest, viajarán a otras sedes o simplemente convivirán con turistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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5 frases en inglés que todo mexicano debería aprender antes del torneo

1. “Where is the stadium?”

La frase significa “¿Dónde está el estadio?” y será una de las más útiles para cualquier aficionado. Puede servir para llegar al Estadio Ciudad de México, al Estadio Guadalajara, al Estadio Monterrey o incluso a otros inmuebles en Estados Unidos y Canadá.

También puede adaptarse según el lugar al que se quiera llegar. Por ejemplo: “Where is the Fan Fest?”, que significa “¿Dónde está el Fan Fest?”, o “Where is the metro station?”, que significa “¿Dónde está la estación del metro?”.

2. “How much does it cost?”

Esta frase significa “¿Cuánto cuesta?” y puede utilizarse en casi cualquier contexto mundialista. Desde la compra de comida, bebidas y souvenirs, hasta traslados, artículos oficiales o productos cercanos a los estadios.

No es menor, ya que durante un evento de esta magnitud los aficionados suelen moverse en zonas con alta presencia turística. Otra versión más corta y fácil de recordar es “How much is this?”, que significa “¿Cuánto cuesta esto?”.

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3. “I need help”

Una de las frases más importantes es “I need help”, que significa “Necesito ayuda”. Puede parecer simple, pero puede ser clave en aeropuertos, hoteles, accesos al estadio, filtros de seguridad o zonas con mucha gente.

Esta frase también puede funcionar en caso de perder un boleto, no encontrar una entrada, tener problemas con el transporte o necesitar asistencia médica. Otra alternativa útil es “Can you help me?”, que significa “¿Me puedes ayudar?”.

4. “I have a ticket for this match”

La frase significa “Tengo boleto para este partido” y puede ser de gran ayuda en los accesos al estadio o zonas de control. Durante el torneo, los filtros de seguridad y organización serán estrictos, por lo que saber explicar de forma básica que se cuenta con una entrada puede evitar confusiones.

También puede utilizarse una versión más sencilla: “This is my ticket”, que significa “Este es mi boleto”. En un torneo con millones de aficionados movilizándose entre sedes, este tipo de frases pueden ser más útiles de lo que parecen.

5. “Where can I buy food and drinks?”

Esta frase significa “¿Dónde puedo comprar comida y bebidas?” y puede servir dentro de estadios, Fan Fest, aeropuertos, zonas turísticas o alrededores de los partidos.

La experiencia mundialista no se limita a los 90 minutos. También incluye la previa, la convivencia con otros aficionados, los recorridos por la ciudad y el consumo dentro de los recintos. Por esta razón, otra frase importante es “Can I pay with card?”, que significa “¿Puedo pagar con tarjeta?”.

¿Por qué será importante hablar inglés durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no será un torneo cualquiera para México. Será una edición compartida con Estados Unidos y Canadá, dos países donde el inglés será uno de los idiomas más utilizados por aficionados, voluntarios, personal de seguridad, trabajadores de aeropuertos, hoteles y estadios.

A esto se suma que México tendrá partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, tres puntos que recibirán una fuerte presencia de turistas. En estos momentos, saber comunicarse de forma básica puede marcar diferencia para pedir ayuda, ubicarse, comprar comida, preguntar por precios o evitar confusiones antes de un partido.

De esta manera, los aficionados mexicanos también tendrán un papel clave: recibir al mundo dentro y fuera de la cancha.