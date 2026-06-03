Holanda vs Argelia: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado de la transmisión HOY miércoles 3 de junio, partido amistoso internacional de Países Bajos en el Feyenoord Stadium; marcador online en directo

El enfrentamiento entre Argelia y los Países Bajos se presenta como un duelo de estilos fascinante, donde la intensidad física y la pasión táctica de los "Zorros del Desierto" chocarán con la histórica elegancia y el dinamismo pragmático de la "Oranje". Para el conjunto argelino, este partido representa una oportunidad de oro para medir su capacidad de resistencia y contragolpe ante una potencia europea que busca imponer su jerarquía desde la posesión y el control del ritmo. Es un partido que servirá para ambas selecciones a modo de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El partido comienza en punto de las 12:45 hrs y en Azteca Deportes te traeremos el minuto a minuto.

Argelia vs Países Bajos

La alineación PROBABLE de Países Bajos

Bart Verbruggen

Mats Wieffer

Jan Paul van Hecke

Virgil van Dijk

Micky van de Ven

Frenkie de Jong

Ryan Gravenberch

Donyell Malen

Tijjani Reijnders

Cody Gakpo

Brian Brobbey

La alineación PROBABLE de Argelia