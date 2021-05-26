Tecolotes derrotan a Sultanes a domicilio en la LMB

En duelo de casi 4 horas, los Tecolotes de los Dos Laredos derrotaron a los Sultanes de Monterrey por piezarra de 11-10 en el Estadio de Beisbol Monterrey este martes.

La novena de la frontera, aprovechó el descontrol del lanzador de Sultanes, Eddie Gamboa, y edificó un jugoso racimo de cuatro carreras en el primer rollo. Kevin Medrano y Paulo Orlando lograron seguidilla de batazos abriendo el juego; Moisés Sierra recibió pasaporte para llenar los senderos. Balbino Fuenmayor recibió boleto para traer la rayita de la quiniela, Jairo Pérez pegó sencillo por el derecho trayendo dos carreras a la registradora y una rola a la segunda base, selló la ofensiva empujando a Balbino Fuenmayor.

Sultanes despertó con rally de tres anotaciones

Sultanes no se quedó dormido y con un racimo de tres carreras igualó la pizarra en el segundo rollo. Xavier Batista y Amadeo Zazueta ligaron imparables colocando corredores en las esquinas. Omar Rentería remolcó con rola a las paradas cortas; Ramiro Peña hizo lo propio logrando sencillo al jardín derecho y Joey Terdoslavich recibió el pasaporte para apuntalar el rally que igualaba el juego a cuatro carreras.

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Tecolotes construyó nueva ofensiva de tres carreras más en la séptima quinta entrada, cuando con hombres en segunda y tercera, Josh Rodríguez pegó doblete productor de dos anotaciones, luego Roberto Valenzuela pegó rodado a segunda base para que Rodríguez avanzara a la tercera base y anotara posteriormente con serpentinea descontrolada.

Los locales lograron remontar una desventaja de cuatro anotaciones e igualar el cotejo en la octava entrada a diez carreras. José Cardona recibió pasaporte abriendo la tanda, Víctor Mendoza conectó de hit y Christian Villanueva hizo lo propio, produciendo a Cardona y Mendoza a la registradora. Joey Terdoslavich atizó su segundo jonrón, de la temporada igualando las hostilidades.

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Tecolotes puso cifras finales en el encuentro en la novena entrada. Tras recibir boleto, Roberto Valenzuela, Kevin Medrano se vistió de héroe conectado un imparable con el cual llegó a la antesala para colocar el 11-10 en la pizarra.

Victoria para José Torres

El pitcher venezolano José Torres, se apuntó su primer triunfo de la temporada tras lanzar una entrada dos tercios de innings, de solo un hit y dos ponches recetados sin permitir daño. Wirfin Obispo se fue derrotado este martes.