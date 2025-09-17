De Monterrey a Australia: fichaje es presentado con festejo de Sergio Ramos

En un sorprendente homenaje al histórico Sergio Ramos, el South Melbourne FC, club de la Segunda División de Australia, presentó a su nuevo fichaje utilizando un festejo característico del defensa con Rayados. Con esta estrategia, el equipo busca apelar al carisma global del español, quien ha dejado huella incluso más allá de México, para generar atención mediática.

¿Quién protagonizó este festejo?

El protagonista del anuncio fue Yuki Uchida, extremo derecho de 24 años, quien recientemente marcó once goles en veinticinco partidos. El club lo dio a conocer mediante un video en el que aparece imitando el famoso “teléfono” festejo de gol que Ramos realiza con Monterrey, en clara alusión al legado del español.

South Melbourne FC, con una historia de poco más de 60 años, estadio modesto donde caben apenas 7 mil espectadores y presencia discreta internacionalmente, sorprendió con esta creatividad. El mensaje va más allá del jugador y busca captar seguidores y visibilidad, reforzando cómo la marca Rayados y lo que Ramos representa trasciende frontera. El guiño no fue fortuito y es que al elegir ese festejo simbólico de Ramos, el club aprovecha la fama reciente del central español con Monterrey, así como su gusto por celebraciones distintivas, para conectar emocionalmente con seguidores del fútbol que lo han acompañado por muchos años.

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗛𝗲𝗹𝗹𝗮𝘀, 𝗬𝘂𝗸𝗶! 🇯🇵



South Melbourne FC is excited to announce the signing of Japanese attacker 𝗬𝘂𝗸𝗶 𝗨𝗰𝗵𝗶𝗱𝗮 for the upcoming Australian Championship and the next two seasons at Lakeside Stadium.



Yuki arrives after a stunning campaign at… pic.twitter.com/3yQfIPyiur — South Melbourne FC (@smfc) September 12, 2025

Este homenaje evidencia algo más que admiración futbolística. Muestra cómo figuras como Sergio Ramos funcionan hoy como embajadores globales para clubes de menor perfil, que buscan reflejar identidad, emoción y alcance mediático. Mientras Yuki Uchida arranca su etapa con South Melbourne FC, llevará consigo no solo expectativas deportivas sino también la carga simbólica de un festejo que resuena para aficionados de Rayados en todo el mundo.

