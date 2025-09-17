Álvaro Fidalgo preocupa rumbo al partido contra los Rayados

La derrota por marcador de 1-2 es sólo una de las malas noticias que dejó el Clásico Nacional para el Club América. Otro dividendo considerable del partido contra el acérrimo rival fue la lesión de Álvaro Fidalgo, quien tuvo que abandonar la cancha al medio tiempo.

Una vez que inició el complemento, se vio al futbolista español sentado en la banca con cuidados en la rodilla derecha, producto de un choque que se presentó en la primera mitad.

Fidalgo, lesionado pero aún sin diagnóstico

Finalizado el compromiso y mientras caminaba con evidente dolor para retirarse del inmueble, el ‘Maguito’ admitió: “no pude”, a las preguntas de los medios de comunicación sobre cómo se encontraba.

El ‘8' de las águilas se sometió a estudios por parte del cuerpo médico, con el objetivo de conocer la gravedad de la lesión y preparar una rutina de recuperación a corto plazo; sin embargo, hay resultados que todavía no han llegado.

Esperan evolución favorable para Álvaro

Como resultado, Fidalgo no ha entrenado junto al resto de sus compañeros y observó la práctica matutina del martes 16 de septiembre desde el gimnasio, mientras hacía trabajo de rehabilitación, sin conocer todavía el alcance de su molestia.

Será durante las próximas horas que el personal médico de la institución de Coapa conozca todo lo que arrojaron los análisis y determine los pasos a seguir para que el mediocampista pueda reincorporarse y volver a entrenar con alta intensidad. De momento, se mantiene como una incógnita para el encuentro de la Jornada 9, a disputarse el próximo sábado en Monterrey, contra los Rayados, que son líderes del Apertura 2025.

