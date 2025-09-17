La maldición que tendrá que romper Anthony Martial en los Rayados

Anthony Martial arribó este martes a la “Sultana del Norte” para incorporarse al conjunto regiomontano, en donde buscará cumplir con las expectativas que ha generado su fichaje y además romper una maldición que persigue a los delanteros de los Rayados.

El atacante francés tendrá el dorsal 9, el cual ha sido un número que ha pesado a los jugadores que lo han portado en la “Pandilla” en los últimos años y que desde hace ocho meses está vacante, sin que nadie lo haya querido utilizar en la actual plantilla.

Martial va contra el maleficio

El 9 es un dorsal con el que está familiarizado el centro delantero de 29 años de edad a lo largo de su importante trayectoria por Europa, por lo que Martial aceptó el reto de ser el referente de la ofensiva de los dirigidos por Domènec Torrent.

Anthony ha vestido este dígito en su paso por el Manchester United de Inglaterra y el AS Mónaco de Francia; aunque recientemente cambió al 22 en el Sevilla de España y por último al 26 en el AEK Atenas FC de Grecia.

Los “9” que fallaron en Monterrey

El anterior “9” que tuvieron los Rayados fue Brandon Vázquez, el mexicanoamericano que arribó en 2024, con un inicio prometedor, pero que después se fue apagando hasta tener que forzar su salida prematura del club en enero de este año.

Previamente Germán Berterame usó este dorsal cuando firmó con el conjunto regiomontano y aunque tuvo números aceptables, su mejor versión se ha visto desde que dejó de utilizarlo y lo cambió por el “7”.

La maldición de este dígito también alcanzó a Vincent Janssen, el neerlandés que tuvo muy buenas sensaciones en el tiempo que militó con la “Pandilla”, pero que nunca pudo consolidarse como titular indiscutible y por ende llevó a la partida del “Toro”. Anteriormente hubo otros delanteros que sí pasaron con más pena que gloria del club albiazul y que portaron este dorsal.

Adam Bareiro, jugador paraguayo que tuvo un paso fugaz de seis meses, solamente marcó un tanto en ocho partidos; el argentino Lucas Albertengo también contó con una estadía intrascendente, con tres goles en 11 partidos. Otros casos que también padecieron al portar el “9” del Monterrey fueron el colombiano Yimmy Chará (con 12 goles en 61 juegos) y el ecuatoriano Marlon de Jesús (tres goles en 22 partidos).

