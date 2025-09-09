¡Hasta las lágrimas! Así fue el emotivo homenaje a Alex Morgan en San Diego

Han pasado sólo unos meses desde que Alex Morgan anunció que se retiraría de forma definitiva del futbol, por lo que el San Diego Wave, su último club, dio a conocer que el dorsal número 13 sería retirado.

En actividad de la jornada 19 de la National Womens Soccer League, el Snapdragon Stadium vivió una noche cargada de emoción y reconocimiento pues le hicieron un homenaje a la leyenda estadounidense frente a más de 15 mil aficionados.

El homenaje a Alex Morgan en el estadio del San Diego Wave

La ceremonia fue simbólica: en su ingreso al terreno de juego, las 15,626 personas presentes le hicieron una ovación de pie que duró varios minutos mientras ella tomaba el podio. Después se reprodujo un video en la pantalla del estadio en el que se mostraron saludos de excompañeras, el cuerpo técnico del club e incluso de su esposo y sus hijos, lo que evidenció el vínculo personal y profesional que Morgan construyó en San Diego Wave FC.

La histórica delantera no luchó por esconder sus emociones y declaró casi entre lágrimas: “para mí es un momento de orgullo para celebrar con mi familia. Nunca esperé algo así", comentó. La afición coreó su nombre en repetidas ocasiones mientras el emblemático número 13 subía de forma majestuosa al sector noroeste del estadio, dejando un recordatorio de un legado imborrable en la historia del futbol femenino.

Los récords de Alex Morgan en su carrera

Morgan llegó al club en la temporada inaugural de 2022, proveniente del Orlando Pride. Su impacto fue inmediato: lideró a San Diego a convertirse en el primer equipo de expansión en clasificar a los playoffs, guiada por una campaña que le valió la Bota de Oro con 15 goles en 18 partidos. Hasta la fecha, Morgan ostenta el récord de más goles del club (28 en todas las competencias) y ocupa el cuarto lugar en la tabla histórica de goleadoras en la NWSL con 60 tantos en temporada regular.

Más allá de los logros deportivos, Morgan dejó una marca imborrable por su activismo: ha sido un pilar en la lucha por la igualdad salarial, denunciando y exigiendo responsabilidad frente a casos de abuso en la liga, y promoviendo visibilidad para las madres atletas.

Tras su sorpresiva retirada anticipada debido a su segundo embarazo, Morgan dio un paso más en su vínculo con el club al convertirse en parte del grupo de propietarios, continuando su influencia desde otro rol. En sus palabras, desea que el club siga soñando en grande, con instalaciones de primer nivel, talento de élite y, eventualmente, un campeonato NWSL, como legado para futuras generaciones.

Con la selección de Estados Unidos también tiene un palmarés destacado: tres copas del mundo, además de dos medallas olímpicas, una de oro y una de bronce.