¡Monterrey es de la U! Tigres goleó a Rayadas en el Clásico Regio

Se disputó uno de los partidos más esperados de cada temporada: el Clásico Regio Femenil. El Volcán Universitario recibió el duelo entre Tigres y Rayadas.

Te puede interesar: ¡El esperado debut! ¿Cómo le fue a la Maga Ovalle en su debut con Orlando?

En actividad de la décima jornada del Apertura 2025, las Amazonas golearon 4-0 a sus vecinas de ciudad y con esto, se colocan como líderes de la competencia con 25 unidades.

México vs Japón: lo mejor del partido de hoy | Resumen | Falla, expulsión y tensión

La goleada de Tigres sobre Monterrey en el Clásico Regio

El partido arrancó con una intensidad palpable. Apenas a los cinco minutos, Thembi Kgatlana interceptó un balón, se internó en el área y definió cruzado con decisión para abrir el marcador. Diez minutos después, María Sánchez cobró un tiro libre que encontró la cabeza de Jimena López, quien no perdonó y elevó el marcador a 2-0.

La superioridad de Tigres se consolidó a los 20 minutos, cuando un penal controversial fue sancionado tras un recargón sobre Kgatlana. Jenni Hermoso lo transformó con zurdazo preciso desde los once pasos, para que el partido ya fuera goleada a favor de las felinas. El ‘poker’ se se completó poco después, cuando de nueva cuenta la atacante sudafricana recibió un pase preciso de Stephany Mayor, se quitó a dos defensas y definió cruzado.

El segundo tiempo estuvo marcado por una interrupción de casi dos horas provocada por una tormenta eléctrica, lo que obligó a aplicar el protocolo de seguridad del Estadio Universitario. Pese a ello, al reanudarse el partido unas horas después, las Rayadas intentaron reaccionar, pero la defensa comandada por Greta Espinoza no permitió los embistes y sellaron el 4-0 definitivo, confirmando así la superioridad de Tigres.

¿Cómo está el balance del Clásico Regio Femenil?

Esta edición del clásico tuvo un impacto significativo en la tabla del Apertura 2025, ya que Tigres alcanzó el liderato tras esta contundente victoria con 25 unidades, que se traducen a ocho victorias, un empate y una derrota.

Te puede interesar: De la gloria al tropiezo: América deja ir la victoria ante San Luis

En el balance histórico, el Clásico Regio, uno que refleja una de las rivalidades más fuertes de la Liga MX Femenil siendo el partido entre las dos escuadras más campeonas, es dominado por las Amazonas, que tienen 13 victorias en total por siete de las Rayadas, más un total de 19 empates.

