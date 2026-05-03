HORA EXACTA para ver el América vs Pumas, Clásico Capitalino de ida de los cuartos de final del Clausura 2026

Día diferente en el fútbol mexicano, día de Clásico Capitalino. Los Pumas de la UNAM llegan como líderes del Torneo Clausura 2026 y se meterán al Estadio Banorte para enfrentar a las Águilas del América en duelo correspondiente a la ida de los cuartos de final en el presente certamen.

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Será este domingo 3 de mayo en punto de las 5:00 pm cuando choquen estos dos de los cuatro equipos llamados grandes de nuestro balompié en una serie de pronóstico reservado. Sin embargo, Club Universidad Nacional llega en mejor momento futbolístico y sabe que el empate en el global le da el pase a las semifinales del torneo.

Ausencias de peso

Tanto el cuadro de Coapa como el equipo del Pedregal no contarán con uno de sus futbolistas más relevantes en su plantel debido a la concentración de la Selección Mexicana de Fútbol. Por parte del América, no podrán tener a Israel Reyes, quien se rumora estuvo en Roma, Italia para cerrar su pase con La Loba. Por otro lado, Pumas no tendrá en el banquillo a Guillermo o Martinez, famoso “Memote” fue una de las grandes sorpresas de la convocatoria de Javier Aguirre para este ciclo de selección.

Finalmente, recuerda que podrás seguir totalmente EN VIVO el resultado de este partido por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. Por si fuera poco, tendremos En VIVO y GRATIS el Toluca vs Pachuca en la ida de los cuartos de final a las 7:15 pm por la señal de Azteca Siete, la APP de TV Azteca Deportes, Azteca Deportes Network y la página de azteca deportes.com.