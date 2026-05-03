¿Quiénes fueron los titulares en el último campeonato de Chivas en la Liga BBVA MX?

Las Chivas de Guadalajara son uno de los equipos más importantes y populares del futbol mexicano, pero ya han pasado casi diez años desde la última ocasión que fueron campeones de la Liga BBVA MX, desde entonces han tenido algunas complicaciones para llegar a la Liguilla.

En el presente Clausura 2026, fueron uno de los equipos más regulares, por lo que lograron entrar en el segundo lugar de la tabla general, por lo que van a buscar levantar el trofeo de la Liga BBVA MX como lo hicieron en el Clausura 2017.

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¿Quiénes eran los titulares en el último campeonato de las Chivas?

La última ocasión que las Chivas ganaron el título de la Liga BBVA MX, fue el 28 de mayo de 2017. En ese momento, el cuadro de Guadalajara era comandado por el argentino Matías Almeyda, quien los llevó a imponerse en la final del Clausura 2017 a los Tigres UANL, con un marcador global de 4-3.

En la portería estaba Rodolfo Cota, quien fue clave para el equipo apareciendo en momentos importantes para el equipo, brindando la seguridad que necesita un campeón en el arco.

La zona de la defensa estaba conformada por Jesús Sánchez, Oswaldo Alanís, Jair Pereira, Carlos Salcido y Edwin Hernández, quienes en ese momento tenían el equilibrio perfecto entre experiencia y juventud, temas que logró explotar de la mejor forma el estratega argentino.

José Juan Vázquez, mejor conocido como ‘Gallito’, junto con Néstor Calderón, Rodolfo Pizarro y Orbelín Pineda eran los encargados del centro del campo y hacerle llegar balones a Alan Pulido, quien fue el delantero del equipo.

Actualmente, las Chivas cayeron el partido de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, ante Tigres UANL, por lo que tendrán que buscar el resultado jugando de locales el próximo sábado 9 de mayo.

