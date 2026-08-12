HORA EXACTA para ver el Toluca vs Dallas FC, partido de fase de grupos de la Leagues Cup 2026

Este miércoles 12 de agosto del 2026, sigue la actividad de la primera fase de la Leagues Cup 2026 y uno de los encuentros que se van a disputar es el Toluca vs Dallas FC.

Hora EXACTA para ver EN VIVO y GRATIS el Toluca vs Dallas FC

El encuentro de Toluca vs Dallas FC se disputará en el Estadio Nemesio Diez. Juego clave para los dos equipos que llegan con posibilidades de poder clasificar a Cuartos de Final de la Leagus Cup 2026.

Tenemos una cita por la clasificación. Todos al Infierno 👹🔥@LeaguesCup pic.twitter.com/ukckvmSTRS — Toluca FC (@TolucaFC) August 12, 2026

El Toluca vs Dallas FC esta programado para iniciar en punto de las 20 horas tiempo del centro de México. Pero los juego no han arrancado con puntualidad, por lo que se espera que el silbatazo inicial sea en punto de las 20:07 horas tiempo del centro de México.



Toluca vs Dallas FC

Hora: 20 horas tiempo del centro de México.

20 horas tiempo del centro de México. Lugar: Estadio Nemesio Diez.

Así llegan Toluca y Dallas FC

El conjunto del Toluca llega ubicado en el sexto lugar de la tabla con tres puntos conseguidos luego de ganar y perder un encuentro. Tiene la posibilidad de poder clasificar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 pero requiere de llevarse la victoria y que alguno de entre América Cruz Azul o León pierda su último encuentro que le permita tener una diferencia de goles a favor de los diablos.

1️⃣ triunfo = 3️⃣ puntos = cuartos de final de @LeaguesCup 🏆 ¡Por el pase en casa!👹 Nos vemos en la noche 🏟️ pic.twitter.com/Uc5eYkOPm5 — Toluca FC (@TolucaFC) August 12, 2026

Por otra parte, en el caso de Dallas FC llega con dos victorias consecutivas, se ubica en el séptimo lugar de la tabla con 6 puntos conseguidos. El equipo requiere la victoria para poder clasificarse en los primeros cuatro lugares y no depender de otros resultados. El empate y ganar en penales podría hacerlos necesitar de una combinación de resultados y en caso de empatar y perder en penales, tendría aún posibilidades pero podrían quedar fuera de la competición.