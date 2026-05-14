La HORA EXACTA para ver Pachuca vs Pumas, partido de ida de las Semifinales del Clausura 2026
Conoce la hora EXACTA en la que inicia el partido de Pachuca vs Pumas de ida de las Semifinales del Clausura 2026 para que no te pierdas de ningún detalle
Continúa la actividad de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y este jueves 14 de mayo del 2026, se enfrentan Pachuca vs Pumas en el partido de ida.
🌪️ | ¡HAGAMOS QUE HOY RETUMBE EL HURACÁN DE LA BELLA AIROSA!
🤍 ¡HOY JUEGA EL CLUB DE FUTBOL PACHUCA POR EL PASE A LA FINAL! 💙#PachucaPumas pic.twitter.com/T49Dasjg4o
— Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) May 14, 2026
Hora exacta en la que inicia el juego de Pachuca vs Pumas
El partido de Pachuca vs Pumas se va a disputar en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Hidalgo. Un encuentro que para los dos equipos será clave poder tomar ventaja.
- Pachuca vs Pumas
- Fecha: HOY jueves 14 de mayo del 2026
- Hora: 19:05 horas tiempo del centro de México
- Lugar: Estadio Hidalgo
Así llegan Pachuca y Pumas
Para el juego de ida, Pachuca llega siendo un equipo discreto en el torneo pero efectivo con las victorias luego de lograr eliminar en los Cuartos de Final a Toluca al terminar ganando los dos juegos, en la ida se impuso 1-0 y en la vuelta de casa ganaron 2-0 para avanzar por un marcador global 3-0.
De local, Pachuca buscará poder tomar ventaja, imponerse con su calidad ofensiva y llegar a la vuelta con un marcador favorable.
Por su parte, Pumas llega siendo superlíder de la competición, lograron avanzar luego de empatar los dos encuentros de Cuartos de Final ante el América 3-3 pero por posición de la tabla, consiguieron su boleto a Semifinales.
Últimos resultados entre Pachuca vs Pumas
Estos son los últimos 5 resultados entre Pachuca vs Pumas:
- 25 de abril 2026 (Clausura 2026, Jornada 17) Pachuca 0-2 Pumas.
- 21 de noviembre 2025 (Play-In Apertura 2025) Pachuca 3-1 Pumas
- 20 de julio 2025 (Apertura 2025, Jornada 2) Pumas 2-3 Pachuca
- 17 de febrero 2025 (Clausura 2025) Pachuca 2-1 Pumas
- 21 de julio 2024 (Apertura 2024) Pumas 2-0 Pachuca
Resumen de los últimos 5:
Victorias Pachuca: 3
Victorias Pumas: 2
Empates: 0
Goles totales: 16