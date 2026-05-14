La HORA EXACTA para ver Pachuca vs Pumas, partido de ida de las Semifinales del Clausura 2026

Continúa la actividad de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y este jueves 14 de mayo del 2026, se enfrentan Pachuca vs Pumas en el partido de ida.

🌪️ | ¡HAGAMOS QUE HOY RETUMBE EL HURACÁN DE LA BELLA AIROSA! 🤍 ¡HOY JUEGA EL CLUB DE FUTBOL PACHUCA POR EL PASE A LA FINAL! 💙#PachucaPumas pic.twitter.com/T49Dasjg4o — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) May 14, 2026

Hora exacta en la que inicia el juego de Pachuca vs Pumas

El partido de Pachuca vs Pumas se va a disputar en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Hidalgo. Un encuentro que para los dos equipos será clave poder tomar ventaja.



Pachuca vs Pumas

Fecha: HOY jueves 14 de mayo del 2026

Hora: 19:05 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Hidalgo

Así llegan Pachuca y Pumas

Para el juego de ida, Pachuca llega siendo un equipo discreto en el torneo pero efectivo con las victorias luego de lograr eliminar en los Cuartos de Final a Toluca al terminar ganando los dos juegos, en la ida se impuso 1-0 y en la vuelta de casa ganaron 2-0 para avanzar por un marcador global 3-0.

De local, Pachuca buscará poder tomar ventaja, imponerse con su calidad ofensiva y llegar a la vuelta con un marcador favorable.

Por su parte, Pumas llega siendo superlíder de la competición, lograron avanzar luego de empatar los dos encuentros de Cuartos de Final ante el América 3-3 pero por posición de la tabla, consiguieron su boleto a Semifinales.

Últimos resultados entre Pachuca vs Pumas

Estos son los últimos 5 resultados entre Pachuca vs Pumas:

25 de abril 2026 (Clausura 2026, Jornada 17) Pachuca 0-2 Pumas.

21 de noviembre 2025 (Play-In Apertura 2025) Pachuca 3-1 Pumas

20 de julio 2025 (Apertura 2025, Jornada 2) Pumas 2-3 Pachuca

17 de febrero 2025 (Clausura 2025) Pachuca 2-1 Pumas

21 de julio 2024 (Apertura 2024) Pumas 2-0 Pachuca

Resumen de los últimos 5:

Victorias Pachuca: 3

Victorias Pumas: 2

Empates: 0

Goles totales: 16