¿Hubo cambio de horario? La HORA EXACTA en la que iniciaría la final Tigres vs Toluca del Apertura 2025

La Final de Ida del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX entre los Tigres y Toluca sufrió una pequeña modificación respecto al horario en el que se dará la patada inicial, pero podrás verlo en vivo a través de la señal de TV Azteca y seguir la cobertura en las plataformas digitales de Azteca Deportes .

Te puede interesar: Tigres vs Toluca: Ver transmisión GRATIS y EN VIVO partido de la Final de Ida de la LIGA MX, HOY jueves 11 de diciembre; resultado online

¡Auténtico palacio felino! Encontramos a uno de los aficionados más fieles de Tigres

Final del Apertura 2025 tiene modificación de horario

Inicialmente, el duelo entre los Tigres de la UANL y el Toluca por la Final de Ida del torneo Apertura 2025 se la Liga BBVA MX estaba programado para iniciar a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Sin embargo, de último momento se informó que el arranque del partido tendrá un ligero retraso y comenzará hasta las 20:05 horas por motivos de la ceremonia protocolaria.

No te pierdas la Final de la Liga BBVA MX por la señal de TV Azteca y la cobertura en vivo en las plataformas digitales de Ateca Deportes este jueves 11 de diciembre desde el Estadio Universitario de Nuevo León.

Te puede interesar: Tigres vs Toluca: Alineaciones de la Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

