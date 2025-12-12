Tigres vs Toluca: Alineaciones de la Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Tigres y Toluca se enfrentan este jueves 11 de diciembre en el partido de ida de la gran Final de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León y los técnicos mandaran a la cancha a sus mejores hombres para sacar un resultado que les beneficie en la vuelta.

Tigres vs Toluca: Alineaciones para la Final del Apertura 2025

Los dos mejores equipos de la fase regular del torneo Apertura 2025 han hecho válidos los pronósticos y superaron la Liguilla para ahora enfrentarse en el duelo por el título de la Liga BBVA MX.

Los Diablos del Toluca buscan un cerrar un año perfecto, luego de haber ganado el Clausura 2025 y para el bicampeonato necesitan demostrar que son mejores que los Tigres.

Por su parte, los Felinos solo perdieron un juego del torneo y quieren concluir una gran etapa de su historia levantando el título de Liga para un retiro soñado de su estrella André Pierre Gignac.

Alineación de Tigres:

1.- Nahuel Guzmán

14 Jesús Garza

23.- Rómulo

27.- Angulo

3.- Marco Farfán

16.- Diego Lainez

2.- Joaquim

8.- Fernando Gorriarán

11.- Juan Brunetta

7.- Ángel Correa

19.- I. López

DT: Guido Pizarro

Alineación de Toluca:

1.- Hugo González

4.- Bruno Méndez

6.- Federico Pereira

20.- Jesús Gallardo

19.- Simón Santiago

5.- Franco Romero

14.- Marcel Ruiz

8.- Nicolas Castro

26.- Paulinho

10.- Jesús Angulo

25.- Everardo López

DT: Antonio Mohamed

