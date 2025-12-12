Tigres vs Toluca: Alineaciones de la Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Tigres y Toluca se enfrentan en el primer duelo de la Final de la Liga BBVA MX del Apertura 2025 en el Volcán
Tigres y Toluca se enfrentan este jueves 11 de diciembre en el partido de ida de la gran Final de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León y los técnicos mandaran a la cancha a sus mejores hombres para sacar un resultado que les beneficie en la vuelta.
Tigres vs Toluca: Alineaciones para la Final del Apertura 2025
Los dos mejores equipos de la fase regular del torneo Apertura 2025 han hecho válidos los pronósticos y superaron la Liguilla para ahora enfrentarse en el duelo por el título de la Liga BBVA MX.
Los Diablos del Toluca buscan un cerrar un año perfecto, luego de haber ganado el Clausura 2025 y para el bicampeonato necesitan demostrar que son mejores que los Tigres.
Por su parte, los Felinos solo perdieron un juego del torneo y quieren concluir una gran etapa de su historia levantando el título de Liga para un retiro soñado de su estrella André Pierre Gignac.
Alineación de Tigres:
1.- Nahuel Guzmán
14 Jesús Garza
23.- Rómulo
27.- Angulo
3.- Marco Farfán
16.- Diego Lainez
2.- Joaquim
8.- Fernando Gorriarán
11.- Juan Brunetta
7.- Ángel Correa
19.- I. López
DT: Guido Pizarro
Alineación de Toluca:
1.- Hugo González
4.- Bruno Méndez
6.- Federico Pereira
20.- Jesús Gallardo
19.- Simón Santiago
5.- Franco Romero
14.- Marcel Ruiz
8.- Nicolas Castro
26.- Paulinho
10.- Jesús Angulo
25.- Everardo López
DT: Antonio Mohamed
