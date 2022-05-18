¿A qué hora es la final de la Europa League Frankfurt vs Rangers?

Este miércoles 18 de mayo se juega la Final de la Europa League 2022, entre el cuadro del Eintracht Frankfurt y el Rangers de Escocia, que se verán las caras en Sevilla, ciudad que recibe por tercera ocasión un juego que decide un título europeo.

El choque entre el equipo alemán y los escoceses, arrancará a las 2:00 PM, tiempo del centro de México. En el duelo se espera que el Estadio del Sevilla, el Ramón Sánchez-Pizjuán luzca a reventar entre aficionados de ambos equipos y algunos locales.

Por la afluencia de público, es que han montado un operativo de seguridad para garantizar una buena celebración de la Final de la Europa League.

Tavernier, capitán y hombre clave del Rangers, confía en ganar la Europa League

James Tavernier, sumando siete anotaciones, y siendo el capitán y líder ha sido el talismán del Rangers en Europa en esta campaña. Sus anotaciones han caído en momentos clave, incluidos dos contra el Braga en la etapa de Cuartos de Final.

"Tengo que dar lo mejor para ayudar al equipo", acotó Tavernier, quien subrayó que el éxito del actual Rangers es por "los fichajes que se han hecho bien" y que "el vestuario es el mejor" de los que ha estado en su carrera profesional. Hizo énfasis en que es una "mezcla de juventud y experiencia, y todos a muerte y con mucho carácter".

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El cuadro de Rangers ha tenido una temporada de contrastes, pues en un inicio fue entrenado por Steve Gerrard y luego de ser despedido, llegó el también ex futbolista Giovanni van Bronckhorst, quien ha sabido llevar al equipo hasta estas instancias.

Filip Kostic, el jugador clave del Frankfurt

Filip Kostic, carrilero por izquierda es un tipo de cuidado, con trabajo de ida y vuelta y que suele tener servicios precisos y asistencias. Sus tiros de zurda son de peligro y se lo hizo saber al Betis y al Barcelona.