Todo listo: Así se jugará la final de la Europa League

El camino ha quedado definido. El Eintracht Frankfurt se metió hasta la final de la Europa League y se medirá nada más y nada menos que al Rangers de Escocia, que está buscando ser el "caballo negro" de la competencia, pues nadie lo esperaba en el último escenario.

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La final de la Europa League

El Frankfurt dejó en el camino al Barcelona, en aquellos Cuartos de Final que hicieron eco en el mundo por la invasión de la afición alemana y desde entonces se convirtió en el equipo a seguir en el torneo. Ahora partirá como el claro favorito.

Por su parte el Rangers frustró la que parecía que sería una final alemana. Luego de haber perdido en casa del Leipzig por la mínima diferencia, fue a Escocia a remontar el marcador global para terminar ganando por 3-2. No será el favorito pero sí el equipo al que apoyen aquellos seguidores del futbol que les gusta ver nuevas historias.

¿Cuándo es la final de la Europa League?

El próximo miércoles 18 de mayo, es cuando se jugará la final de la Europa League. Desde el Sánchez-Pizjuán, la casa del Sevilla, es donde conoceremos al nuevo monarca del segundo torneo más importante a nivel de clubes.

Para el Eintracht Frankfurt será la primera ocasión en la que aparece en la final de la Europa League. El último equipo alemán que lo había logrado fue el Werder Bremen en la temporada 2008-2009 y que además terminaron perdiendo. Para el Rangers será un especie de revancha, dado que ya había llegado a este escenario en la campaña 2007-2008 pero en aquella ocasión, terminaron cayendo ante el Zenit por 2-0. Ahora querrán ser el primer equipo de Escocia que se corona campeón del torneo del Viejo Continente.

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