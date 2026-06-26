HORARIO EXACTO para ver el Egipto vs Iran, partido definitivo del Grupo G del Mundial 2026

El partido entre Egipto e Irán, correspondiente a la última jornada del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, se perfila como un encuentro decisivo y lleno de tensión.

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Los "Faraones" llegan a este duelo en el Estadio Seattle, con la moral por las nubes y como líderes de grupo, tras un inicio de torneo impresionante. Comenzaron con un trabajado empate a un gol contra Bélgica y luego lograron una victoria histórica de tres a uno sobre Nueva Zelanda, marcando su primer triunfo en la historia de los Mundiales.

Por su parte, el equipo de Irán llega tras mostrar una enorme resiliencia y solidez defensiva, aunque con una mayor presión para este encuentro. Han empatado sus dos primeros compromisos, viniendo de atrás para igualar a dos frente a Nueva Zelanda y consiguiendo un meritorio empate sin goles ante Bélgica. Aunque no han ganado, se mantienen invictos en sus dos primeros juegos de un Mundial por primera vez en su historia. Sin embargo, para no depender de nadie y asegurar su clasificación a la fase de eliminación directa, necesitan ganar, lo que les permitiría romper su racha histórica de nunca haber superado la fase de grupos.

Un empate los dejaría dependiendo completamente del resultado del otro partido entre Bélgica y Nueva Zelanda.

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¿Cuál es la hora EXACTA para ver el Egipto vs Iran?

El partido del Grupo G, entre Egipto e Iran, esta programado para iniciar a las 21:00 (hora del centro de México) desde la cancha del Estadio Seattle, y podrás disfrutar todas las acciones más importantes del partido en el minuto a minuto desde el Sitio Web de Azteca Deportes.

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