Horario y dónde ver EN VIVO Final de Boxeo

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 están a pocos días de concluir y con ello las finales de las diversas disciplinas emocionan aún más. En la categoría de peso pesado en la disciplina de boxeo olímpico, el combate final será disputado por Muslim Gadzhi Magomedov y Julio César la Cruz.

El Comité Olímpico Ruso enfrentará a Cuba en la final olímpica, esta es una de las finales más esperadas por los amantes del box. Los boxeadores pesados más de 91 kilogramos en una gran final siempre son un espectáculo.

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Horario y dónde ver Final de boxeo en Tokyo 2020

Muslin contra Julio César, combate final

6 de agosto de 2021

Peso pesado masculino 01:05 horas

EN VIVO: Juegos Olímpicos Tokio 2020 Final de Boxeo

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En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, la final de boxeo con un representante de Cuba que busca la presea de oro y posiconarse en el podio, nos hace recordar que este es uno de los países más exitosos en el boxeo olímpico.

Aunque es una nación denominada como pequeña, los boxeadores cubanos posen 19 medallas de oro en los Juegos Olímpicos, entre la edición de Barcelona 1992 y Atenas 2004.

En los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, Teófilo Stevenson, boxeador profesional cubano le otorgó a su país la primera medalla de oro en esta disciplina.

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Además del combate que determinará al ganador de la presea de oro en la categoría masculina de peso pesado, también se llevarán a cabo dos pruebas semifinales correspondientes al peso medio femenil y peso ligero varonil.

A partir de las 00:00 horas será el combate femenil de las representantes de peso medio, mientras que los representantes masculinos de peso ligero inician a las 00:32 horas.

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