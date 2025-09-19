Necaxa vs Puebla: horario y dónde ver en vivo el partido de la jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este viernes 19 de septiembre del 2025, arranca la actividad de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el tradicional Viernes Botanero y el juego encargado de iniciar con las actividades es el Necaxa vs Puebla.

Necaxa vs Puebla y Mazatlán vs Atlas EN VIVO, Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Hora EXACTA para el Necaxa vs Puebla

El encuentro entre Necaxa vs Puebla se disputará en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

¿Cómo ver EN VIVO y GRATIS el Necaxa vs Puebla?

El partido de Necaxa vs Puebla lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS como parte de la programación del Viernes Botanero. El juego será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

La transmisión arranca en punto de la 18:50 horas tiempo del centro de México con todos los detalles previo al silbatazo inicial del partido.

Así llegan Necaxa y Puebla

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar la victoria pues se encuentran en los últimos lugares de la tabla.

En el caso del Necaxa, se ubica en el lugar 16 de la tabla con solo seis puntos conseguidos. En sus últimos cinco juegos registra tres derrotas y dos empates.

Los dirigidos por Gago no han logrado tener los resultados esperados luego de que en el Clausura 2025, fuera uno de los equipos sorpresa al competir de gran forma con Nicolás Larcamón al mando del equipo.

Por otra parte, el Puebla de Cristante busca desesperadamente sumar puntos para salir del último lugar de la tabla pues registra solo cuatro puntos.

El equipo de la franja no ha tenido buen desempeño pero su intención es poder recomponer para lo que queda de competición.

El Necaxa vs Puebla de la Jornada 9 del Apertura 2025 es de esos partidos clásicos del Viernes Botanero que siempre terminan regalando un buen espectáculo, goles, diversión y que mejor que con la mejorar narración y análisis.

