Mazatlán vs Atlas: Horario y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX

La Jornada 9 del futbol mexicano arranca este Viernes Botanero del 19 de septiembre , y en la pantalla de Azteca Deportes podrás ver EN VIVO el partido de Mazatlán en contra del Atlas de Guadalajara, el cual se antoja será un partido interesante en la lucha por sumar puntos que los acerque a zona de calificación.

Aún queda torneo por delante, pero los puntos escasean y Mazatlán en casa buscará al máximo defender su terreno ante la amenaza de unos Zorros que necesitan ganar para pensar aún en trascender en este Apertura 2025.

Ambos equipos, luego de 8 juegos, tienen seis puntos, apenas arriba Mazatlán por diferencia de puntos, ubicados en el escalón 14 por loz cañoneros y 15 por los rojinegros, que hace unos días empataron a dos goles ante Santos, dando un buen juego.

Te podría interesar: Así va la tabla general de la Liga MX antes de la Jornada 9

Brayan Colula, toma el partido ante Atlas como una FINAL

Entendiendo que estos puntos son de suma relevancia, el jugador de Mazatlán, Brayan Colula, explicó en entrevista con Azteca Deportes, lo importante que es este partido, por lo que se esforzarán desde el arranque para ganar el juego, en algo que tildó como una final.

“Es una final para nosotros, sabemos que Atlas es un buen equipo, y en esta Liga cualquiera le puede ganar en cualquiera. Tenemos que ganar este viernes, confiar en nosotros y en nuestros compañeros”, acotó Colula en el marco del choque de Jornada 9 del balompié mexicano.

La Perla del Pacífico vs La Perla Tapatía 🏝️

La Banda vs El Mariachi 🎼

El Mazatlán FC vs El Atlas FC ⚓️



¡NOS VEMOS ESTA NOCHE EN EL ENCANTO! pic.twitter.com/b2aEzIGzJ8 — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) September 19, 2025

Los antecedentes de Mazatlán vs Atlas en Liga MX

En la historia de estos equipos, Mazatlán supera al Atlas en las victorias, con seis a favor de los de la Perla del Pacífico, por solo un triunfo de la academia y tres empates también figuran en esa rivalidad. El encuentro entre Mazatlán y Atlas lo podrás ver EN VIVO desde las 9:00 PM a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuesta aplicación.