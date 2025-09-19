Mazatlán vs Atlas: Horario y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX
Mazatlán se enfrenta ante Atlas en juego de la Jornada 9 de la Liga BBVA MX, un partido que para ambos equipos es determinante para aspirar a llegar lejos en el torneo mexicano.
La Jornada 9 del futbol mexicano arranca este Viernes Botanero del 19 de septiembre , y en la pantalla de Azteca Deportes podrás ver EN VIVO el partido de Mazatlán en contra del Atlas de Guadalajara, el cual se antoja será un partido interesante en la lucha por sumar puntos que los acerque a zona de calificación.
Aún queda torneo por delante, pero los puntos escasean y Mazatlán en casa buscará al máximo defender su terreno ante la amenaza de unos Zorros que necesitan ganar para pensar aún en trascender en este Apertura 2025.
Ambos equipos, luego de 8 juegos, tienen seis puntos, apenas arriba Mazatlán por diferencia de puntos, ubicados en el escalón 14 por loz cañoneros y 15 por los rojinegros, que hace unos días empataron a dos goles ante Santos, dando un buen juego.
Brayan Colula, toma el partido ante Atlas como una FINAL
Entendiendo que estos puntos son de suma relevancia, el jugador de Mazatlán, Brayan Colula, explicó en entrevista con Azteca Deportes, lo importante que es este partido, por lo que se esforzarán desde el arranque para ganar el juego, en algo que tildó como una final.
“Es una final para nosotros, sabemos que Atlas es un buen equipo, y en esta Liga cualquiera le puede ganar en cualquiera. Tenemos que ganar este viernes, confiar en nosotros y en nuestros compañeros”, acotó Colula en el marco del choque de Jornada 9 del balompié mexicano.
Los antecedentes de Mazatlán vs Atlas en Liga MX
En la historia de estos equipos, Mazatlán supera al Atlas en las victorias, con seis a favor de los de la Perla del Pacífico, por solo un triunfo de la academia y tres empates también figuran en esa rivalidad. El encuentro entre Mazatlán y Atlas lo podrás ver EN VIVO desde las 9:00 PM a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuesta aplicación.
- 28 marzo 2025 – Mazatlán 3-2 Atlas (Clausura 2025)
- 18 octubre 2024 – Atlas 0-0 Mazatlán (Apertura 2024)
- 09 febrero 2024 – Mazatlán 2-0 Atlas (Clausura 2024)
- 20 octubre 2023 – Atlas 1-3 Mazatlán (Apertura 2023)
- 12 enero 2023 – Atlas 2-1 Mazatlán (Clausura 2023)
- 7 septiembre 2022 – Mazatlán 1-0 Atlas (Apertura 2022)
- 14 abril 2022 – Atlas 1-2 Mazatlán (Clausura 2022)
- 15 octubre 2021 – Mazatlán 1-0 Atlas (Apertura 2021)
- 16 abril 2021 – Mazatlán 0-0 Atlas (Clausura 2021)
- 12 septiembre 2020 – Atlas 1-1 Mazatlán