La Hormiga González asegura quiénes serán sus sucesores en Chivas

Armando González ya comenzó una nueva etapa de su carrera en Europa después de convertirse en jugador del Olympiacos de Grecia. Antes de dejar Chivas, el delantero habló sobre los jóvenes que podrían ocupar el espacio que dejó en el plantel rojiblanco. Para el atacante, Hugo Camberos y Santiago Sandoval tienen condiciones para destacar.

Los dos jugadores de Chivas que Armando González elogió

En medio de su transferencia a Grecia y las opiniones, la Hormiga González mencionó a Hugo Camberos y Santiago Sandoval como dos futbolistas que pueden tener oportunidades tras su salida. El delantero incluso consideró que ambos “son diez veces mejores” que él, al referirse al talento que tienen los jóvenes rojiblancos.

Hormiga González busca un gran objetivo antes del receso por fecha FIFA|Crédito: Chivas

El delantero de 23 años también señaló que su salida abre un espacio dentro del equipo y expresó su deseo de que otro futbolista pueda aprovechar esa oportunidad. De esta manera, dejó claro que confía en los elementos que permanecen dentro de la estructura de Chivas y que pueden buscar un lugar con Gabriel Milito.

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Estos dos jugadores ya destacan en Chivas

La salida de González ya comenzó a generar movimientos en el ataque rojiblanco. Gabriel Milito convocó a jóvenes como Jesús Hernández para el partido contra Tijuana. Parece ser una de las alternativas a futuro. Sin embargo, Camberos y Sandoval, ambos de 19 años, ya han destacado siendo titulares o ingresando desde el banquillo y marcando goles.

|MEXSPORT

Los detalles de la salida de la Hormiga González a Europa

Armando González llegó al Olympiacos después de que Chivas concretara su transferencia por 12 millones de dólares (contando variables) a cambio del 90 por ciento de su carta, según algunos reportes. El acuerdo contempló un contrato de cinco años y convirtió al mexicano en una de las principales apuestas ofensivas del conjunto dirigido por José Luis Mendilibar.

Antes de su salida, González registró 29 goles con el primer equipo de Chivas (27 en Liga MX). Además, marcó 88 goles en fuerzas básicas y fue campeón de goleo del Apertura 2025 con 12 anotaciones en 17 partidos.

|@olympiacosfc

Su transferencia también colocó a la Hormiga dentro del Top 5 de ventas de futbolistas de Liga MX hacia Europa. El delantero ahora comenzará su aventura en Grecia, mientras Chivas deberá encontrar la manera de cubrir el espacio que dejó en su ataque.

