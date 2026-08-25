Hormiga González pidió permiso para hacer algo que muchos fans amaron

Armando ‘Hormiga’ González ya se encuentra en Grecia para iniciar con su nuevo camino en el futbol. El delantero mexicano ya fue presentado de forma oficial por el Olympiacos, equipo que pagó más de 12 millones de dólares por su ficha y que confía plenamente en su potencial. Tras pisar suelo griego, el exChivas le hizo una petición a la directiva del club que muchos aficionados amaron.

Resulta que González solicitó que el nombre que lucirá su playera sea “Hormiga”, es decir, el apodo que los fanáticos le colocaron durante su etapa en México. Además, pidió vestir el dorsal 34, un número que lo ha acompañado tanto en Chivas como en la Selección Mexicana. Sin embargo, la directiva del Olympiacos no le aseguró que su petición sea una realidad.

Olympiacos aceptó la propuesta, pero no está garantizado

El atacante de 23 años reveló que la directiva no le negó la solicitud, pero tampoco aseguraron que se haga realidad. Ambas partes intentarán que se pueda realizar, pero en caso de no ser posible, la Hormiga González se quedará con su clásico “A. González” en su espalda.

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“Pedí que le pusieran Hormiga. Van a ver si se puede. Si no, A. González, que también está bien. Y estamos viendo a ver si se puede, pero yo sí quiero poner Hormiga”, explicó el delantero de la Selección Mexicana, quien ya se prepara para sumar sus primeros minutos en el futbol europeo.

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Según lo dicho por el propio jugador, ya se encuentra listo tanto física como futbolísticamente para cuando el entrenador lo requiera. Su intención es comenzar a sumar minutos para adaptarse al estilo de juego y a una liga completamente desconocida para él.

“Yo estoy listo, ya depende del entrenador. Yo siempre estoy a disposición de lo que me pongan. Como lo dije una vez, un minuto, cinco minutos, yo estoy a disposición de lo que me pongan. Yo siempre voy a dar mi cien por ciento”, sentenció.

Coming soon to G. Karaiskakis stadium 🐜 pic.twitter.com/Xgiwcos76L — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 22, 2026

Cuándo podría debutar la Hormiga González con Olympiacos

El debut de Armando González podría producirse el próximo domingo 30 de agosto, cuando Olympiacos visite al Asteras Tripolis por la Jornada 2 de la Superliga de Grecia. El partido se disputará en el Estadio Theodoros Kolokotronis a partir de las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

La Hormiga llega con ritmo competitivo tras haber disputado las primeras fechas del Apertura 2026 con Chivas. Por este motivo, José Luis Mendilibar podría incluirlo inmediatamente en la convocatoria y entregarle sus primeros minutos desde el banquillo.

Su estreno todavía no está confirmado y dependerá de la decisión del entrenador español. En caso de participar, González podría enfrentar al defensor mexicano Jordan Silva, quien forma parte del plantel del Asteras Tripolis.