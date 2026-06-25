Así fue el HORRIBLE OSO de Manuel Neuer en el Ecuador vs Alemania; VIDEO

Manuel Neuer es un portero legendario en la historia de futbol por sus logros individuales y colectivos, pero cometió un horrible oso en el segundo gol de Ecuador ante Alemania en la última fecha del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Gonzalo Plata fue el encargado de arrebatarle el balón de las manos al portero para darle la ventaja a los sudamericanos al aprovechar el error.

Durante un tiro de esquina al 77’, Pedro Vite centró el balón y este fue desviado en el primer poste. Atrapar la esférica era mero trámite para Neuer, pero el portero se aletargó y Plata alcanzó a estirar la pierna izquierda para empujar el balón al fondo de la red y poner el marcador 2-1 para Ecuador

¡Gol de Gonzalo Plata! Ecuador le da la vuelta al marcador y sorprende a Alemania en el Mundial 2026™ 🇪🇨🔥

El veterano guardameta no pudo mantener su meta imbatida durante los juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Neuer permitió un gol contra Costa de Marfil, otro contra Curazao y dos contra Ecuador. El curazoleño Liviano Comencia consiguió el primer gol de su país en la historia del torneo. Por su parte, el marfileño que le marcó al Campeón del Mundo en Brasil 2014 fue Franck Kessie. De por vida, Manuel Neuer ha jugado 22 partidos de Copas del Mundo y en total ha permitido 20 goles con la anotación de plata.

El sueño de avanzar a los 16vos

Por ahora, el panorama es claro solo para Alemania y Costa de Marfil tras los partidos del Grupo E. Los germanos pasan como primeros y enfrentarán a un tercer lugar del grupo A, B, C, D o F, mientras que los marfileños van segundos de sector contra Noruega o Francia, cualquiera que acabe en la segunda posición de su grupo. Ecuador aún aspira a alcanzar los 16vos de final, pero para ello depende de convertirse en uno de los mejores terceros lugares del torneo. Eso significa, que podría acabar como rival de México en la primera ronda de eliminación directa.