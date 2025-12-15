¡Se engancha! Hugo González le dedica el título del Toluca a las aficiones regias

A pesar de ir a la banca en la Gran Final, el portero Hugo González aprovechó la alegría del título del Toluca para mandarle un mensaje a las aficiones de Tigres y Rayados.

El guardameta mexicano de los Diablos Rojos confirmó que la rivalidad que tiene con el público regiomontano, el cual se ha metido fuertemente con su pasado con el Monterrey, le dio otro sabor a este campeonato.

“La verdad es que ganarle la semifinal a Monterrey luego ganarle la final a Tigres, hacerles jaque mate, espectacular. Es totalmente especial y esto lo hace todavía más especial, contento y jaque mate”, declaró durante la zona mixta al terminar el partido del domingo.

Desde el banco, Hugo tuvo su protagonismo

González había cerrado como el arquero titular del Toluca, pero después de un grave error que costó la derrota en la final de vuelta contra el conjunto de la UANL, el técnico Antonio Mohamed decidió mandarlo a la banca para poner a Luis García en el encuentro definitivo.

“Estoy muy contento, me tocó jugar cinco de seis partidos en la Liguilla, diez partidos del torneo, eliminar a Monterrey y ganarle la Final a Tigres, así que estoy muy feliz”, respondió Hugo sobre su suplencia.

Se engancha en redes sociales

La dedicatoria ante la prensa no fue el único gesto que tuvo el guardameta mexicano, ya que a través de sus redes sociales estuvo respondiendo y presumiendo su medalla como campeón del Apertura 2025.

A través de su cuenta de X, @hugo_gonzalez1, les ha mandado fotos y mensajes a muchas de las personas que lo critican, sin importarle lo que se hable de él en la Sultana del Norte.

“No sé si están contentos, ¿verdad? Pero la verdad es que me es indiferente lo que piensen allá (Monterrey) de mí. Hoy estoy feliz, disfrutando de estar aquí en Toluca con esta afición tan buena que me ha tocado, que me ha apoyado en buenas y malas”, contó.

Hugo González también subió y compartió varias publicaciones haciendo alusión a los equipos regiomontanos, en especial con fotografías de su destacada actuación que tuvo en la llave de semifinales contra los Rayados, su ex equipo.

Cabe recordar que el portero mexicano se enfrascó en una enemistad con la afición de la “Pandilla”, a pesar de haber jugado en dos etapas en la institución, tras ser señalado por algunas fallas incluyendo en la Final Regia que perdieron contra los Tigres en 2017.

