Estos son los inéditos tachones con los que Alexis Vega marcó el penal del bicampeonato con Toluca

Alexis Vega fue el autor del penal definitivo gracias a que Antonio Mohamed confió en él y le dio minutos . Pero algo que muchos no sabían es que convirtió ese disparo desde los 11 metros con unos tachones inéditos que estrenó hace muy poco tiempo. Es un modelo tan exclusivo que no se consigue en casi ninguna tienda física ni online y no se conoce su precio.

Se han hablado miles de cosas del delantero de 28 años tras darle el bicampeonato a Toluca ante Tigres. Por ejemplo, se supo que la dedicatoria de Alexis Vega fue para otro equipo y sus palabras sorprendieron. Pero los amantes de los tacos de futbol hicieron énfasis en la particularidad del modelo de botas que utilizó en el Nemesio Diez para definir el Apertura 2025.

Alexis Vega con Toluca|Crédito: @TolucaFC / X

Hace algunas fechas de la Liga BBVA MX el delantero de los Diablos Rojos había hecho el estreno de sus nuevos tachones Nike Mercurial Jordan de color negro y rojo en el partido entre Toluca y Chivas. Justamente ese día el club escarlata había hecho la presentación de la tercera equipación, con la cual estas botas combinaban a la perfección.

Alexis Vega es un embajador de esta submarca y luce esos tachones

En su cuenta de Instagram se puede ver habitualmente a Alexis Vega compartiendo fotos con ropa de la submarca Jordan, la cual lanzó Nike como homenaje a una de las grandes figuras del deporte mundial, Michael Jordan, histórico jugador de la NBA. En ese contexto, ahora luce esos tachones negros con detalles rojos y el logo de la marca en el talón.

El gol del título 🏆 en este final de película 🥹 https://t.co/v1rrZxksdw pic.twitter.com/ztBcmkpOsZ — Toluca FC (@TolucaFC) December 15, 2025

Con estos tachones el delantero de 28 años pateó el 1º y el 12º penal de la serie de 24 ejecuciones que hubo en la Gran Final del Apertura 2025. Tras la falla de Correa para la visita, Vega tomó la responsabilidad y marcó el tanto definitivo para que Toluca logre el bicampeonato de la Liga BBVA MX.

Por el momento estos tachones no se consiguen en las tiendas físicas ni virtuales y no se sabe su precio. Habitualmente los tacos de futbol de esta marca rondan entre 4,000 y 5,000 pesos mexicanos.