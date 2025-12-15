Chivas rechazó a un exAmérica como refuerzo del Clausura 2026 y negó toda posibilidad

Chivas está siendo el equipo mexicano que más rápido se está moviendo dentro del mercado de fichajes. Con Brian Gutiérrez confirmado y Ángel Sepúlveda prácticamente abrochado , Gabriel Milito trabaja en conjunto con la directiva para seguir sumando refuerzos para el Clausura 2026. Sin embargo, a pesar de tener la necesidad de armar un plantel competitivo, se pudo conocer que el Guadalajara rechazó a un canterano del América recientemente.

Chivas habría rechazado el fichaje de Sebastián Córdova

Desde hace varios días, el nombre de Sebastián Córdova entró en la órbita de Chivas y la directiva tenía cierto interés de fichar al canterano de las Águilas. Sin embargo, los reportes más recientes indican que las negociaciones no avanzaron y, finalmente, los altos mandos del conjunto rojiblanco tomaron la decisión de no optar por el fichaje del actual jugador de Tigres y, en su lugar, prefirieron contratar a Gutiérrez , mediocampista que llegó desde la MLS.

Sebastián Córdova

Cabe destacar que Córdova disputó 99 partidos con la camiseta del América, en los cuales consiguió marcar 16 goles y repartir 8 asistencias. Sin embargo, desde el año 2022, el mediocentro ofensivo forma parte de Tigres, luego de que estos hayan pagado 5 millones de euros por su ficha, según indica Transfermarkt.

Sebastián Córdova dejará Tigres en 2026

Ya es un hecho que Córdova no continuará jugando para los Felinos el año próximo. Su contrato expira el 31 de diciembre y es prácticamente un hecho que no renovará su vínculo con la institución universitaria. Esta fue la principal razón por la que Tigres decidió que el jugador de 28 años no viajara con el resto del plantel al Estadio Nemesio Diez para disputar la final de la Liga BBVA MX ante Toluca.

¿Existe la posibilidad de que regrese al América?

Ciertos reportes mencionan que Córdova habría sido ofrecido al América, con el objetivo de regresar al club que lo formó como futbolista. Es cierto que André Jardine necesita un volante ofensivo tras la salida de Diego Valdés, aunque ni el cuerpo técnico ni la directiva se han pronunciado al respecto. En caso de que se dé su regreso, sería totalmente gratis, ya que llegaría como agente libre. Sin embargo, no hay nada concreto hasta la fecha.