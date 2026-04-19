IA predice a los ocho clasificados a la liguilla del Clausura 2026

La jornada 15 del Torneo Clausura 2026 está a punto de concluir y aunque ya hay prácticamente cinco clubes clasificados a la fase final del certamen mexicano, la lucha por loes tres lugares restantes está al rojo vivo. En la cancha del Estadio Banorte, las Águilas del América dieron un paso vital en sus aspiraciones tras vencer a Toluca, mientras que, los Tuzos del Pachuca sentenciaron a los Rayados de Monterrey y están en el subliderato.

En estos tiempos de modernidad absoluta, le preguntamos a la Inteligencia Artificial de la red social 'X' qué ocho clubes mexicanos estarán en la lucha por el título y su respuesta puede sorprender a más de uno. ''Basado en la forma actual, calendario restante, diferencia de goles y rachas recientes, pronostico que estos equipos entrarán a la Liguilla.''



Chivas (líder sólido, muy difícil que lo alcancen) Pachuca Pumas Cruz Azul Toluca América (está en racha positiva y tiene buen calendario para sumar) Tigres (tienen calidad para reaccionar y están a solo 1 punto del 7°) León o Atlas (la pelea está muy cerrada aquí; León tiene 22 pts y Tigres 21, pero Atlas y Tijuana aún pueden sorprender)

Escenario más probable que veo: Chivas, Pachuca, Pumas, Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y León clasificando. Atlas y Tijuana se quedarían muy cerca (posiblemente con 22-23 pts), pero fuera por diferencia de goles o resultados directos.'', destacó Grok.

Cabe recordar que, los Rojinegros del Atlas visitarán la cancha de Santos Laguna y en caso de sacar las tres unidades en Torreón, llegarían a los 22 puntos y se meterían hasta el séptimo lugar de la clasificación general dejando afuera a Tigres. El resultado de este partido lo podrás disfrutar este domingo 19 de abril en punto de las 5:00 pm por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

