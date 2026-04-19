ÚLTIMA HORA: Estos son los equipos que ya aseguraron su lugar en la Liguilla del Clausura 2026

Luego de una vibrante actividad de viernes y sábado en la Jornada 15 y a falta del duelo dominical entre Santos Laguna y Atlas, el panorama para la Liguilla ha comenzado a despejarse donde cuatro equipos ya pueden presumir su boleto directo, mientras que las Águilas del América dieron un golpe de autoridad que sacudió la tabla general.

Necaxa 1-1 Tigres | Resumen y Goles | Jornada 15 | Clausura 2026

¿Cuáles son los equipos clasificados?

Guadalajara (34 pts): Las Chivas se consolidan como el rival a vencer en este torneo. Tras su contundente victoria de 5-0 sobre Puebla el pasado sábado, el equipo tapatío confirmo no solo su clasificación, que la tenía desde la semana pasada, sino manteniéndose firmes en la cima de la competencia.

Pachuca (31 pts): Pisándoles los talones aparecen los Tuzos. Los de la Bella Airosa firmaron una actuación memorable al golear 3-1 a Rayados de Monterrey en calidad de visitante, resultado que los catapulta al subliderato. La consistencia del Pachuca bajo presión volvió a quedar de manifiesto en una plaza que anteriormente era de las más complicadas del país.

Pumas (30 pts): Los de la UNAM aprovecharon su compromiso del viernes para vencer 2-0 al Atlético de San Luis. Con este triunfo, los universitarios sellaron su pase matemático, confirmando que su racha positiva no es casualidad. La garra universitaria está de vuelta y se perfila como el "caballo negro".

Cruz Azul (29 pts): La Máquina, que pese a un sufrido empate 1-1 ante Tijuana, logró conseguir su boleto. Aunque el funcionamiento dejó algunas dudas en el cierre, los puntos acumulados en las jornadas previas son suficientes para garantizar su presencia en los cuartos de final.

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América vuela alto; Toluca se complica

La nota del fin de semana la dio el conjunto del América. En un duelo de "vida o muerte" disputado en el Estadio Banorte, las Águilas vencieron 2-1 al Toluca gracias a un doblete de Brian Rodríguez. Este resultado es oxígeno puro para los de Coapa, que ahora dependen de sí mismos en las últimas dos jornadas para amarrar su pase directo.

En la otra cara de la moneda, los Diablos Rojos sufrieron un duro revés. Con la derrota, el equipo mexiquense se estancó en el quinto puesto con 27 puntos, perdiendo la oportunidad de clasificar este fin de semana.

Con solo dos fechas por disputar, la batalla por los últimos cuatro boletos promete emociones de alto voltaje. La moneda sigue en el aire, pero tres de los cuatro grandes ya calientan motores para la fase definitiva y parece que solo es cuestión de tiempo para que el otro grande (América) y el actual campeón (Toluca) tengan su pase a la gran fiesta.

