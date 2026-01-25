Vivió pobreza, rechazos, crisis emocionales y probablemente sea el ‘9' de Brasil en 2026

El 2026 es un año trascendental para el futbol y por eso los jugadores están ante la que probablemente sea la única posibilidad de subirse a una Copa Mundial de la FIFA. En este caso, desde hace semanas se ha mencionado a Igor Thiago, quien vivió condiciones realmente angustiantes a lo largo de su vida… pero que podría ser el ‘9’ de Brasil el próximo verano futbolístico.

¿Quién es Igor Thiago… el ariete que suena para ser delantero de Brasil?

En un momento donde la selección sudamericana busca un ariete que sea su referente para el presente y el futuro, sale a la luz un hombre con un potencial increíble. El momento de Igor se ha manifestado como extraordinario, siendo un directo competidor por convertirse en el máximo goleador de la Premier League. Por ello, sueña con ser seleccionado nacional, después de vivir la pobreza, humillaciones y depresión.

Tal como muchos de los grandes referentes brasileños, Igor tuvo una infancia marcada por las complicaciones económicas. Su mamá recogía basura para ganarse la vida, situación que incluso le generó burlas de la propia familia. Ante eso, Thiago le prometió a esta mujer que sostenía a cuatro hijos… que sería futbolista profesional.

Aunque el trayecto no fue sencillo, debutó en Brasil, jugó para Cruzeiro y aunque tuvo depresión por estar lejos de su gente, soportó los embates para emigrar a Bélgica. Llegó al Ludogorets y marcó goles, emigró al Club Brugge y también anotó dianas. Y por eso su llegada al Brentford parece que escribe la parte final de una historia que podría ser un fabuloso guión de película.

¿Igor Thiago será convocado con Brasil en próximas listas?

Alrededor de esta selección siempre existirá morbo ante las complicaciones diversas que se han presentado en años recientes. Y justamente han pasado años donde no se siente que exista un delantero que sea icónico como en antaño. Ante eso, el hombre de 24 años se posiciona como un candidato natural para subirse a los siguientes listados… e incluso a la Copa Mundial de la FIFA.

Diversas adversidades se le presentaron delante, sin embargo supo sortearlas. Hoy soñar en grande ya no es algo irreal, sino algo totalmente palpable… así como se gestó toda su carrera como futbolista.