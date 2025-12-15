Ilia Topuria rompe el silencio, acusa ser EXTORSIONADO y se aleja del octágono UFC

Ilia Topuria, uno de los rostros más dominantes y carismáticos de la UFC, atraviesa el momento más complejo de su carrera, no dentro del octágono, sino fuera de él. El peleador español, campeón en dos divisiones, denunció públicamente un intento de extorsión y confirmó que renuncia temporalmente a defender su título, una decisión que sacudió al mundo de las artes marciales mixtas.

A través de un comunicado en redes sociales, Topuria reveló que ha sido víctima de amenazas para difundir acusaciones falsas de malos tratos a cambio de dinero. El peleador aseguró que estos hechos están plenamente documentados y ya fueron puestos en manos de la justicia.

Para la comunidad latina en Estados Unidos, acostumbrada a ver a Topuria como símbolo de disciplina, éxito y orgullo hispano en la UFC, la noticia generó sorpresa y solidaridad inmediata.

Una denuncia grave que cambia el rumbo deportivo

Según explicó Ilia Topuria, la situación personal que enfrenta tras su separación de su expareja, madre de su hija menor, le ha impedido entrenar con normalidad. Esa realidad lo llevó a tomar una decisión dolorosa: no defender su campeonato en el primer trimestre de 2026.

“Cuando la vida amenaza tu paz, tu familia y tu nombre, hay que dar un paso al frente”, expresó el peleador, quien dejó claro que no se trata de una retirada, sino de una pausa necesaria.

Topuria afirmó que existen audios, mensajes, testimonios y videos que respaldan su denuncia por intento de extorsión, falsificación de pruebas y amenazas. También subrayó que su silencio inicial tuvo como objetivo proteger a sus hijos, pero que callar ya no era una opción.

UFC reacciona y el legado de Topuria entra en pausa

Ante la imposibilidad de que el campeón esté disponible, la UFC decidió organizar una pelea por el título interino en UFC 324, manteniendo activa la división mientras Topuria resuelve su situación legal.

El mensaje del “Matador” fue contundente: confía plenamente en la justicia y reafirma que jamás ha ejercido violencia, sosteniendo que su trayectoria siempre ha estado marcada por el respeto y la honestidad.

Para la UFC y sus fanáticos latinos, el caso de Ilia Topuria recuerda que detrás del espectáculo hay seres humanos enfrentando batallas reales. Su legado deportivo no está en duda, pero su prioridad hoy es clara: defender su nombre, su familia y su verdad.

El octágono puede esperar.