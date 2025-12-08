¡IMPACTANTE! Terrible lesión de Chiquete enciende las alarmas en la Liga MX

Federico Pereira no tiene preferencia sobre un rival en la final | Toluca vs Monterrey
Federico Pereira no tiene preferencia sobre un rival en la final, dice que hay algunas cosas por mejorar antes de buscar el bicampeonato.
Federico Pereira no tiene preferencia sobre un rival en la final, dice que hay algunas cosas por mejorar antes de buscar el bicampeonato.
Momentos de gran tensión se vivieron en el partido tras la terrible lesión de Chiquete, una acción que dejó en silencio a la afición y encendió todas las alarmas en la Liga MX 2025