¡IMPACTANTE! Terrible lesión de Chiquete enciende las alarmas en la Liga MX

Momentos de gran tensión se vivieron en el partido tras la terrible lesión de Chiquete, una acción que dejó en silencio a la afición y encendió todas las alarmas en la Liga MX 2025

Por: Azteca Deportes

Tags relacionados
Cruz Azul Tigres de la UANL