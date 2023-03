Maxi Meza, sin temor por enfrentar a Tigres en el Volcán

En la jornada 12 del Clausura 2023 se juega una nueva versión del Clásico Regio y los dos participantes llegan con el ánimo muy diferente.

El equipo de Tigres viene de una dolorosa derrota en la cancha del ‘Volcán’ ante las Águila del América, donde sus aficionados los despidieron con una rechifla. Por su parte, los Rayados se llevaron la victoria en su visita a Pachuca.

El argentino Maxi Meza a su llegada a la ciudad de Monterrey fue cuestionado sobre si Tigres le debe tener miedo a estos Rayados que marchan en la cima de la clasificación general.

“No, no, creo que, somos un rival muy duro, pero bueno, uno no puede hablar antes de jugarlo, creo que los partidos se hablan dentro de la cancha y bueno vamos a ir por todo, por esos tres puntos porque van a ser importantísimos para nosotros, para lo que viene del torneo y para en envión anímico que será fundamental para lo que resta”, declaró el sudamericano.

El ‘Volcán’ se le indigesta a los Rayados en los últimos encuentros

La escuadra de Vucetich se meterá al ‘Volcán’ este próximo sábado donde no han tenido buenos resultados, en los últimos 10 encuentros, solo en dos han conseguido la victoria.

“La verdad es que desde que llegué me ha ido bien y mal (en Clásicos), he jugado una Final, me ha tocado jugar la Final de la Concachampions, la hemos ganado, después de local también participé cuando hemos ganado, entonces la verdad que esa estadística, quizá son años anteriores, pero bueno en lo personal tratar de ir a su cancha, que, si nos ha costado un poco, a tratar de llevarnos esos tres puntos que van a ser valiosísimos para lo que resta del torneo”, apuntó el mediocampista.

“Sabemos que es un partido diferente, totalmente diferente, son más que tres puntos, entonces, creo que el equipo viene bien, (Tigres) va a ser un rival difícil, iremos con el respeto que se merece el rival, pero también a imponer nuestro juego”, añadió Maxi Meza.