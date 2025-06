Incomparable: La cifra exacta que se llevó Portugal por la UEFA Nations League y cuánto se gana en Concacaf

Desde su instauración en 2019, Portugal logró su segunda consagración de la UEFA Nations League . Ese logro no solo representó gloria deportiva, sino también un ingreso total de 10.5 millones de euros, incluyendo premios por participación y por el título. En contraste, en la Concacaf Nations League, México, último ganador, recibió únicamente medallas y un trofeo, sin ninguna recompensa económica oficial.

¿Cuánto gana el campeón de la UEFA Nations League?

La UEFA Nations League, que cerró con las lágrimas de Cristiano Ronaldo en el césped , reparte premios significativos a las selecciones que alcanzan la etapa final del torneo. Según Statista, cada equipo de la Liga A obtiene un pago base de 2.25 millones de euros solo por participar. A partir de las semifinales, los montos se incrementan:



El campeón (Portugal) recibe 10.5 millones de euros : 6M por ser campeón, 2.25M por participar en la Liga A y otros 2.25M en mecanismos de solidaridad.

: 6M por ser campeón, 2.25M por participar en la Liga A y otros 2.25M en mecanismos de solidaridad. El subcampeón (España) suma 9 millones de euros : 4.5M por ser subcampeón, 2.25M por participar en la Liga A y otros 2.25M en mecanismos de solidaridad.

: 4.5M por ser subcampeón, 2.25M por participar en la Liga A y otros 2.25M en mecanismos de solidaridad. El tercer lugar (Francia) obtiene 8 millones de euros : 3.5M por la medalla de bronce, 2.25M por participar en la Liga A y otros 2.25M en mecanismos de solidaridad.

: 3.5M por la medalla de bronce, 2.25M por participar en la Liga A y otros 2.25M en mecanismos de solidaridad. El cuarto (Alemania) se lleva 7 millones de euros: 2.5M por el cuarto lugar, 2.25M por participar en la Liga A y otros 2.25M en mecanismos de solidaridad.

Las cantidades varían según el nivel de la liga. En la Liga B, los equipos reciben 1.5 millones, en la Liga C un total de 1.125 millones, y los conjuntos de la Liga D perciben 750 mil euros. No todos los clasificados reciben bonos adicionales más allá de lo establecido para cada fase. A pesar de que el total del fondo disponible para premios no se compara con eventos como la Eurocopa, se estima que el monto global supera los 76 millones de euros, reflejando el peso económico que tiene este torneo dentro del calendario europeo.

¿Qué se otorga al campeón de la Concacaf Nations League?

En el torneo correspondiente a la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la situación es diferente. México levantó el trofeo tras vencer a Panamá 2-1, gracias a dos goles de Raúl Jiménez. A pesar del esfuerzo y el título regional, la recompensa fue simbólica.

El equipo recibió una copa compuesta por 34 diamantes y una serie de medallas destinadas a jugadores y cuerpo técnico. No existe una compensación financiera oficial por parte de Concacaf, a diferencia del certamen europeo. Este contraste revela una diferencia sustancial en la forma en la que ambas competencias premian a sus participantes. Mientras en Europa los incentivos son económicos, en el ámbito de Concacaf prevalece el reconocimiento honorífico.

¿Cuánto dinero gana el campeón de la Copa de Oro?

Aunque no existe una confirmación oficial, el campeón de la Copa de Oro embolsa aproximadamente 1.4 millones de dólares: 1 millón al ganador del certamen, 200 mil a cada nación por participar y otros 200 mil en calidad de mecanismos de solidaridad por parte de la CONCACAF.