DE NO CREER: ¿Cristiano Ronaldo sí irá al Mundial 2026? Esto fue lo que dijo recientemente

Hablar de Cristiano Ronaldo sin duda es dialogar de unos de los futbolistas más grandes de la historia y que pese a sus 40 años se mantiene en un gran nivel y sobre todo es referente de su club y de su selección, a tal grado que sigue siendo convocado y hasta titular con Portugal.

La gran pregunta que los amantes del futbol se hacen es si Cristiano Ronaldo llegará al próximo Mundial del 2026 y el mismo jugador lo tiene muy claro, al asegurar que primero necesita estar en buena forma física y posteriormente tomar la decisión si ayudaría a sus compañeros dentro de la cancha o mejor fuera de ella.

Cristiano Ronaldo es honesto con su afición

En días recientes en una conferencia de prensa con la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo reconoció que quiere seguir preparándose y que no sabe si llegue de buena manera al Mundial del 2026, pero que él se prepara e intentar estar a punto todos los días para mantener su sueño.

“No sería justo de mi parte decir que me falta un Mundial para afirmar que he tenido éxito en mi carrera. Cuando el próximo Mundial llegue, si estoy todavía en forma física y mental y si la selección necesita de mis servicios, estaré disponible para ello”, aseguró “El Comandante”.

Cristiano Ronaldo no descarta jugar con Lionel Messi

Cristiano Ronaldo quiere jugar con su hijo

Por otra parte, tiene claro que uno de sus sueños es jugar a lado de su hijo Cristiano Junior, quien tiene 14 años y ya fue convocado por las inferiores de Portugal y está inscrito también en el Al-Nassr, aunque algunas noticias lo colocan en equipos europeos.

“Me gustaría jugar con mi hijo de 14 años, pero ya veremos, depende más de mí que de él. Me gusta jugar. La pasión sigue siendo lo más importante”, añadió.

Y por si la gente no pensaba que CR7 se ponía nervioso antes de cada juego, el futbolista aseguró que “antes de un partido siempre tengo un nudo en el estómago, siempre tengo esa adrenalina que sube y me hace sudar. Todavía siento eso y es esa pasión la que todavía me impulsa a jugar”.