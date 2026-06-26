¡Increíble tiro de Bentancur! Uruguay estuvo cerca de romper el empate ante España
Rodrigo Bentancur sacó un potente remate que puso a prueba a la defensa española y levantó a la afición uruguaya en un partido lleno de intensidad.
Uruguay estuvo a punto de abrir el marcador gracias a una gran acción de Rodrigo Bentancur. El mediocampista uruguayo encontró espacio fuera del área y sacó un impresionante disparo que generó peligro sobre la portería española en uno de los momentos más emocionantes del encuentro.