¡INCREÍBLE! La MILLONADA que debe el Manchester United

El Manchester United vive horas muy bajas en su historia deportiva, el conjunto británico no ha encontrado el rumbo desde que se fue Sir Alex Ferguson del banquillo y parece que las malas noticias no dejan de llegar. Los Red Devils dieron a conocer la suma que deben en pleno 2026 ; mil 300 millones de libras, lo que se traduce a mil 759 millones de dólares y que esperan reducir en los próximos años a pesar de que su mercado ha ido a la baja.

Este miércoles, el equipo inglés informó que tuvo un beneficio de 32.6 millones de libras en el primer semestre de la Premier League 2025-2026, lo que supuso una mejoría al mismo segmento de tiempo pero de la campaña pasada cuando estuvieron en números rojos ( pérdidas de 3.9 millones de libras). Cabe recordar que, la nueva Presidencia comandada por Jim Ratcliffe fue tajante en cuanto al ahorro y ello se ha reflejado en estos meses.

Medidas extremas

A pesar de sus esfuerzos, el cuadro red dio a conocer que su deuda es de mil 300 millones de libras (mil 769 millones de dólares), pero esperan reducirla en los próximos años a pesar de las críticas recibidas. Por ejemplo, los futbolistas ya no reciben comidas gratuitas en el centro de entrenamiento y también se acabaron las pensiones a personajes como Sir Alex Ferguson.

El Manchester United redujó un 9% los salarios (18.9 millones de dólares) y esto mayormente se debe a la salida de futbolistas estrella que percibián quincenas muy altas. Nombres como el de Marcus Rashford, Antony, Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho y André Onana destacan en la lista de jugadoreres que están en préstamo o fueron vendidos y que ya no reciben un sueldo del United.