El futuro de Raúl Jiménez se tambalea y esto es lo que sucedería con su posición en el Fulham

Así como se habla de que Raúl Jiménez podría dejar la Premier League a tan solo un paso de un récord histórico, también se dio a conocer recientemente que el futuro del delantero mexicano está tambaleando y muchos creen que su posición en el Fulham cambiaría en el corto plazo. Según los rumores, se decía que saldría de la institución inglesa en el mediano plazo, pero cambió.

Mientras que Raúl Jiménez ya ha hablado acerca de un posible regreso al Club América, distintos reportes que llegan desde Inglaterra hablan de que el Fulham estaría reconsiderando su postura inicial de no renovarle el contrato (que finalizaba este 30 de junio de 2026). Así, un regreso a las Águilas de Coapa sería complicado, ya que su posición en Inglaterra mejoraría.

De acuerdo a lo informado por la cadena BBC Sport, el Fulham ahora ve con mejores ojos al delantero mexicano de 34 años debido a que ha tenido muy buenos rendimientos en los últimos partidos, a tal punto de ser el goleador del equipo inglés y de ubicarse como una de las mejores opciones de ataque en toda la Premier League. Dejarlo salir sería un pecado por su parte.

Club América se preparaba para el regreso de Raúl Jiménez, pero…

Todos los caminos conducían a que Raúl Jiménez jugaría en el Nido de Coapa luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, ahora el Fulham vería con buenos ojos ofrecer una propuesta de renovación de contrato al delantero que está próximo a cumplir 35 años.

Raúl Jiménez costaría 30 millones de euros con menos de 20 años en 2025|Mexsport

Justo en las últimas horas se conoció que América recibiría una inversión financiera muy importante y en las redes sociales aparecieron comentarios pidiendo el regreso de Raúl Jiménez a la institución azulcrema con ese dinero. No obstante, ahora todo parece más complejo.

Los números de Raúl Jiménez en Fulham de la Premier League

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de futbolistas, los números de Raúl Jiménez en el Fulham incluyen 104 partidos jugados (77 como titular), en los cuales convirtió 30 goles y aportó 6 asistencias. ¿Le alcanzará para que el equipo inglés le renueve o pegará la vuelta a la Liga BBVA MX? El tiempo lo responderá.

