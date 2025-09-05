¡ESCÁNDALO! Independiente se pronuncia tras ser EXPULSADO de la Copa Sudamericana 2025

Escándalo en el futbol sudamericano. Luego de que la Conmebol expulsara al Club Atlético Independiente de la Copa Sudamericana 2025, dándole el pase a cuartos de final a la Universidad de Chile, el conjunto de Avellaneda no quiso hacer silencio y mediante redes sociales ya dieron de qué hablar, pues a pesar de que los directivos de ‘El Rojo’ acudieron a las oficinas de la Confederación de América del Sur en Paraguay, la visita no tuvo resultados positivos tras la resolución publicada este jueves 4 de septiembre.

Te puede interesar: ¿Juega el Mundial 2026? Messi deja abierta la posibilidad del RETIRO previo a la Copa del Mundo

¿Qué pasó en el juego Independiente vs U. de Chile?

“Perdió el futbol. Ganaron los violentos…”, señala una imagen en las redes sociales de Independiente. Y es que cabe recordar que la golpiza en el Estadio Libertadores de América, se produjo tras provocaciones de los seguidores de la U. de Chile ante los hinchas del cuadro de Avellaneda, mismos que se encontraban debajo de la barra visitante.

Tras las primeras incitaciones de violencia, los simpatizantes de Independiente subieron al sector de la tribuna visitante generando una batalla campal con imágenes que le dieron la vuelta a todo el mundo por la brutalidad en las gradas.

“Hemos sido notificados por Conmebol sobre la resolución del partido contra Independiente. Si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo al darse por ganador a Universidad de Chile en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana, no podemos estar tranquilos con la sanción de jugar siete partidos sin público como locales.

“Sentimos que darnos como ganadores es lo que correspondía luego de que el partido no pudo terminar de jugarse por una barbarie donde de milagro, no hubo muertos y que se produjo por culpa del club anfitrión...”, dijo Michael Clark, Presidente de la Universidad de Chile.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Equipos clasificados al Mundial de 2026 HOY jueves 4 de septiembre