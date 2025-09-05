deportes
ÚLTIMA HORA: Equipos clasificados al Mundial de 2026 HOY jueves 4 de septiembre

Tras los partidos de la Fecha 17 en las Eliminatorias Sudamericanas, tres selecciones obtuvieron su pase al Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá

Trofeo de la Copa del Mundo 2026
Getty Images
Las entradas para el Mundial 2026 saldrían a la venta a fines de 2025.
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
Durante la presente Fecha FIFA, varios equipos buscan su boleto a la Copa del Mundo de 2026, misma que tiene como sede a México, Estados Unidos y Canadá.

En las Eliminatorias Sudamericanas, este jueves 4 de septiembre hubo dos selecciones clasificadas al Mundial del siguiente año. En primera instancia, Colombia obtuvo su lugar en la Copa del Mundo tras vencer 3-0 a Bolivia con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, resultado con el que consiguieron su plaza directa al certamen internacional. A pesar de la derrota, ‘La Verde’ aún tiene chance de conseguir un lugar en la repesca.

Por su parte, Paraguay también se hizo del boleto a la Copa del Mundo. Dirigidos por Gustavo Alfaro, La Albirroja obtuvo el pase al Mundial tras empatar sin anotaciones contra Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco. Mientras que Uruguay también tiene su lugar en el Mundial de 2026 tras ganarle a Perú por 3-0 con goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas.

En otros partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección de Argentina hizo tres puntos más en la Fecha 17 tras vencer a Venezuela con doblete de Lionel Messi y un gol más de Lautaro Martínez. La Vinotinto tiene posibilidades de alcanzar el repechaje en la Jornada 18 en la que se miden a Colombia.

Equipos clasificados al Mundial 2026

  • México
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • Japón
  • Nueva Zelanda
  • Irán
  • Argentina
  • Uzbekistán
  • República de Corea
  • Jordania
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Colombia
  • Paraguay
  • Uruguay

