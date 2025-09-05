ÚLTIMA HORA: Equipos clasificados al Mundial de 2026 HOY jueves 4 de septiembre

Durante la presente Fecha FIFA, varios equipos buscan su boleto a la Copa del Mundo de 2026, misma que tiene como sede a México, Estados Unidos y Canadá.

Te puede interesar: ¡BRILLANTE! Messi marca doblete ante Venezuela en su último juego con Argentina en Buenos Aires

En las Eliminatorias Sudamericanas, este jueves 4 de septiembre hubo dos selecciones clasificadas al Mundial del siguiente año. En primera instancia, Colombia obtuvo su lugar en la Copa del Mundo tras vencer 3-0 a Bolivia con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, resultado con el que consiguieron su plaza directa al certamen internacional. A pesar de la derrota, ‘La Verde’ aún tiene chance de conseguir un lugar en la repesca.

Por su parte, Paraguay también se hizo del boleto a la Copa del Mundo. Dirigidos por Gustavo Alfaro, La Albirroja obtuvo el pase al Mundial tras empatar sin anotaciones contra Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco. Mientras que Uruguay también tiene su lugar en el Mundial de 2026 tras ganarle a Perú por 3-0 con goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas.

En otros partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección de Argentina hizo tres puntos más en la Fecha 17 tras vencer a Venezuela con doblete de Lionel Messi y un gol más de Lautaro Martínez. La Vinotinto tiene posibilidades de alcanzar el repechaje en la Jornada 18 en la que se miden a Colombia.

Equipos clasificados al Mundial 2026

México

Estados Unidos

Canadá

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Argentina

Uzbekistán

República de Corea

Jordania

Australia

Brasil

Ecuador

Colombia

Paraguay

Uruguay

Te puede interesar: ¡Tragedia en la cancha! Portero muere tras detener penalti decisivo