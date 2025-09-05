deportes
¿Juega el Mundial 2026? Messi deja abierta la posibilidad del RETIRO previo a la Copa del Mundo

Luego de la victoria de Argentina ante Venezuela por marcador de 3-0, Lionel Messi fue cuestionado sobre su presencia en la Copa del Mundo del 2026

Lionel Messi con la Selección Argentina
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
Luego de la victoria de la Selección Argentina contra Venezuela en la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Messi ha disputado su último partido oficial con la Albiceleste en Buenos Aires, despidiéndose de su gente con doblete en la cancha del Estadio Monumental en un inmueble que en varias ocasiones hizo vibrar la cancha del barrio de Núñez coreando el nombre del ‘10'.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Equipos clasificados al Mundial de 2026 HOY jueves 4 de septiembre

Tras hacer dos goles frente a La Vinotinto, vino la pregunta obligada, conocer si Leo Messi va a disputar la Copa del Mundo de 2026 para la cual, el equipo comandado por Lionel Scaloni ya tiene su lugar asegurado. Sin embargo, la respuesta del jugador del Inter de Miami ha dejado algunas dudas, pues no dio un veredicto contundente tras asegurar que el duelo ante Venezuela, fue su último compromiso oficial con Argentina en la tierra que lo vio nacer.

¿Messi se retira antes del Mundial 2026?

“Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue el otro Mundial, por edad es lo más lógico que no llegue pero bueno, estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas pero como dije siempre, día a día, partido tras partido.

“Vengo de estar parado unos días. Por suerte pude jugar tres partidos seguidos, es ir día a día, sintiendo sensaciones. Lo que si está claro es que hoy era el último partido por los puntos acá. Intentando sentirme bien y sobretodo ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien disfruto y cuando no estoy bien, la verdad que la paso mal, prefiero no estar, así que nada, iremos viendo…”, dijo Lionel Messi tras el triunfo de la Selección Argentina.

Luego de vencer a La Vinotinto por marcador de 3-0, Argentina encara el último juego de las Eliminatorias Sudamericanas en la Fecha 18 visitando a Ecuador, partido a disputarse el martes 9 de septiembre en la cancha del Estadio Monumental Banco Pichincha.

Te puede interesar: ¡Tragedia en la cancha! Portero muere tras detener penalti decisivo

Selección Argentina
Lionel Messi
