BOMBAZO: Equipo histórico de Europa va por Gilberto Mora, esto sabemos

Este viernes 3 de abril del 2026, se ha dado a conocer en redes sociales que un equipo importante en Europa tiene un fuerte interés en Gilberto Mora, pero no sería el único club que buscaría fichar al mexicano.

Con información del periodista Ekrem Konur, el conjunto del Napoli sería el interesado en poder hacerse de los servicios del mediocampista de Xolos de Tijuana y estaría siendo seguido de cerca.

Aunque, no sería el único equipo de la Serie A siguiendo al futbolista.

⚽️ 🇲🇽 "Il #Napoli segue Gilberto #Mora", il nuovo crack del calcio messicano Gilberto Mora, il giovane centrocampista dei Xolos de Tijuana, sta vivendo una stagione davvero eccellente nel campionato messicano (Liga MX). A soli 17 anni (nato il 14 ottobre 2008), il talento… pic.twitter.com/KNVdg9U9Ti — AreaNapoli.it (@areanapoliit) April 3, 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026™ puede ser clave para Mora

Gilberto va saliendo de una lesión de pubalgia que lo tuvo fuera de las canchas por varias semanas. Se espera que pueda estar en un buen ritmo de juego para poder ser convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En caso de dar una buena participación, podría dejar el futbol mexicano pues son varios los equipos que tienen interés en la calidad del jugador.

El mismo Ekrem Konur dio a conocer que tanto el FC Porto y el Sporting CP siguen de cerca al jugador para poder hacerse de sus servicios.

Por otra parte, el conjunto del AC Milan igual estaría interesado en Mora. Al tener a Santiago Gimenez en el equipo, que ambos futbolistas tienen a la misma representante, podría ayudar en la cercanía con el futbolista para una posible llegada.

La representante de Gilberto Mora, Rafaela Pimenta ha dado a conocer en diferentes entrevistas que buscará que Mora llegue a un buen equipo, en el que pueda seguir con su protagonismo y dejando una cantidad de dinero importante en Xolos.