Inglaterra cae ante el combinado argentino 2-1 en la semifinal de la justa de verano más importante del balompié internacional | Presentado por Jaecoo 5

Inglaterra se medirá ante el combinado argentino desde la cancha de Atlanta en busca del último boleto a la Gran final de la justa de verano más importante del balompié internacional. Messi tratará de igualar la marca de Pelé al disputar su tercera final, mientras que Kane y Bellingham buscarán devolver a su selección a lo más alto del fútbol mundial.

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