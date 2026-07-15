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Inglaterra cae ante el combinado argentino 2-1 en la semifinal de la justa de verano más importante del balompié internacional | Presentado por Jaecoo 5

Desde Atlanta, el segundo finalista de la justa veraniega más importante del balompié internacional se conoció

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Inglaterra vs combinado argentino

Escrito por: Sebastian Cortés

Inglaterra se medirá ante el combinado argentino desde la cancha de Atlanta en busca del último boleto a la Gran final de la justa de verano más importante del balompié internacional. Messi tratará de igualar la marca de Pelé al disputar su tercera final, mientras que Kane y Bellingham buscarán devolver a su selección a lo más alto del fútbol mundial.

El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5

Jaecoo 5

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