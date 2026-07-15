Inglaterra cae ante el combinado argentino 2-1 en la semifinal de la justa de verano más importante del balompié internacional | Presentado por Jaecoo 5
Desde Atlanta, el segundo finalista de la justa veraniega más importante del balompié internacional se conoció
Inglaterra se medirá ante el combinado argentino desde la cancha de Atlanta en busca del último boleto a la Gran final de la justa de verano más importante del balompié internacional. Messi tratará de igualar la marca de Pelé al disputar su tercera final, mientras que Kane y Bellingham buscarán devolver a su selección a lo más alto del fútbol mundial.
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