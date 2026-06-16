Inglaterra vs Croacia: Disfruta del juego EN VIVO y GRATIS por TV Azteca en el Mundial 2026

Sigue la actividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Selección de Inglaterra y Croacia se presentan en la cancha del Estadio Dallas. De un lado, Harry Kane lidera el ataque del equipo dirigido por Thomas Tuchel.

Por su parte, Luka Modric comanda el mediocampo de la Selección de Croacia en la que será su última Copa del Mundo. No te pierdas la transmisión por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 14:00 horas, tiempo de la CDMX.