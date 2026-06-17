¡TODO LISTO PARA EL INGLATERRA VS CROACIA! Morientes analiza el duelo que promete sacar chispas
Fernando Morientes comparte su análisis previo de uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. Inglaterra y Croacia llegan con argumentos para protagonizar un auténtico partidazo.
La expectativa está por las nubes para el enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En la previa del encuentro, Fernando Morientes analiza las fortalezas, figuras y claves tácticas que podrían marcar la diferencia en un duelo que promete intensidad de principio a fin.